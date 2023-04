MotoGP, continua il calvario di Marc Marquez: non c'è l'ok dei medici, salta Austin

La frattura rimediata nell'incidente con Oliveira a Portimao non si è ancora risanata: niente GP delle Americhe per l'otto volte iridato

Marc Marquez non sarà in pista nel prossimo GP delle Americhe, sulla pista di Austin. A confermarlo è stato direttamente l’otto volte campione del motomondiale, che ha annunciato sui social di essere costretto a dare ancora forfait per via della frattura del pollice della mano destra rimediata in seguito alla caduta nello scorso GP del Portogallo.

MotoGP Portogallo 2023, Portimao: Marc Marquez (Honda) | Foto: MotoGP.com

MM93 ASSENTE Il pilota di casa Honda, che ha già dovuto saltare il GP d’Argentina per effetto dell’infortunio che si è procurato travolgendo la moto dell’incolpevole Miguel Oliveira a Portimao, ha quindi deciso di non affrettare i tempi di rientro per evitare di mettere ancora in gioco la propria salute fisica dopo gli innumerevoli problemi patiti negli ultimi anni: si tratta infatti della 26esima gara di MotoGP a cui Marquez non prende parte da Jerez 2020.

MotoGP Portogallo 2023, Portimao: Marc Marquez (Honda) e Miguel Oliveira (Aprilia) dopo l'incidente | Foto: MotoGP.com

PARLA MARC “Ciao a tutti. Ho appena effettuato – si legge sul profilo Instagram ufficiale del campione di Cervera – una Tac che ha confermato che l’osso della mano è ancora sulla via della guarigione. Dopo essermi consultato con il team medico guidato dal dottor Ignacio Roger De Ona, ho deciso di non prendere alcun rischio e di non correre ad Austin. Continuerò a lavorare per la riabilitazione in modo da essere in grado di salire in moto al più presto possibile. Grazie per il vostro supporto, ci vediamo presto”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 11/04/2023