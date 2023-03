Honda ha presentato Appello contro la penalità inflitta a Marquez

Il team Honda ritiene non in linea con il regolamento la penalità inflitta allo spagnolo per l'incidente provocato in Portogallo

Non si è fatta attendere la reazione del team Repsol Honda dopo il chiarimento fatto ieri dalla FIM riguardo la penalità inflitta a Marc Marquez per l'incidente provocato nel corso del GP Portogallo. La Federazione ha specificato che lo spagnolo dovrà scontare i 2 long lap ricevuti al primo appuntamento a cui prenderà parte e dunque la punizione non si cancellerà nel prossimo GP Argentina, gara a cui il numero 93 non prenderà parte a causa dell'infortunio alla mano patito proprio in occasione dello strike di cui si è reso protagonista a Portimao.

CAMBIO DI CRITERI Questo pomeriggio, la Honda ha diffuso il seguente comunicato: ''In relazione alla sanzione inflitta dalla FIM a Marc Marquez per l'incidente di gara occorso al Gran Premio del Portogallo, il Repsol Honda Team ritiene che la modifica della sanzione sia consistita in un cambio di criteri su quando la sanzione dovesse essere applicata, e che questa modifica sia stata emessa dalla FIM due giorni dopo che la sanzione iniziale era definitiva e definitiva, non è in linea con l'attuale regolamento della FIM per il Campionato del Mondo MotoGP. Per tale motivo, il Team Repsol Honda intende avvalersi di tutte le vie di ricorso offerte dalla normativa vigente per difendere i propri diritti ed interessi legittimi, che ritiene violati a seguito dell'ultima delibera adottata, ed in particolare ha regolarmente presentato Appello davanti ai Commissari d'Appello della FIM''.

VEDI ANCHE

ARRIVEDERCI AD AUSTIN Marquez dovrebbe rientrare in gara per il GP delle Americhe in programma sul COTA di Austin il 16 aprile. Quello texano è uno dei circuiti preferiti dallo spagnolo, capace di collezionare qui una serie impressionante di vittorie (7), e ovviamente la penalità mette una grossa ipoteca sulle sue speranze di ottenere un buon risultato su una pista amica. In Argentina l'otto volte iridato non sarà sostituito dalla Honda che dunque schiererà il solo Joan Mir. Oltre a Marquez, saranno assenti altri tre piloti infortunatisi a Portimao: Miguel Oliveira, Enea Bastianini e Pol Espargaro.

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/03/2023