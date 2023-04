MotoGP Argentina 2023, le pagelle di Termas de Rio Hondo

LE PAGELLE DI TERMAS DE RIO HONDO Il Gran Premio d'Argentina premia uno specialista del tracciato di Termas come Marco Bezzecchi e condanna un Pecco Bagnaia che stava facendo una grande gara fino alla caduta. Con la pista bagnata molto bravi Zarco e Marquez, ma anche Morbidelli, che solo nel finale perde il podio. In crisi, invece, le Aprilia mentre la sfortuna colpisce Brad Binder. Di seguito tutti i voti della gara sudamericana.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 10 Il rookie of the year sta diventando grande, e dopo una stagione di apprendistato ha iniziato il 2023 in quarta marcia. La vittoria di oggi non ha bisogno di commenti, era il più veloce in pista e lo è stato per tutta la gara, dominando dal primo all'ultimo giro senza se e senza ma. La leadership iridata è figlia anche del podio nella gara d'esordio, e ora il Bez non può più nascondersi e deve puntare, gara dopo gara, a mantenersi sempre nelle primissime posizioni. Quello che arriverà, lo vedremo solo a fine anno. Chapeau Bez!

🚨 FINAL LAP! 🚨



Bezzecchi starts the biggest lap of his life! 🌶️#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/0K1q81MEbU — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 2, 2023

JOHANN ZARCO - VOTO 8,5 Se si fosse svegliato prima forse avrebbe reso la vita difficile al Bez. Non lo sapremo mai, di certo il pilota francese si conferma tra i più forti in condizioni di pista bagnata, ma lo riesce a esprimere solo nella seconda metà di gara, quando la gomma si usura ed emergono le qualità del pilota. Manca ancora l'appuntamento con la vittoria ma la sensazione è che non stiamo aspettando Godot e che prima o poi dovrà pur arrivare, soprattutto con una Ducati così.

ALEX MARQUEZ - VOTO 8 Chi si era scordato di avere a che fare con un due volte campione del mondo solo perché in Honda non aveva raccolto risultati, oggi si è ricordato che il fratello di Marc ne condivide non solo casa, ma anche il DNA. Certo, se non fosse caduto Bagnaia sarebbe finito fuori dal podio, ma intanto stare in piedi è un merito, e poi fa tutto parte di un processo di crescita innescato dall'iberico a inizio anno, e che sta proseguendo con ottimi risultati.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 8 Il Morbido è tornato, il primo indizio lo ha dato ieri nella sprint race, il secondo oggi nella gara lunga. Manca ancora il podio, ma intanto Frankie sta ritrovando la fiducia in sé stesso e gli servirà soprattutto nelle prossime gare, su piste meno adatte al suo stile. Intanto si toglie la soddisfazione di precedere il compagno di squadra in classifica dopo il secondo appuntamento dell'anno, e può guardare con ottimismo ai 19 appuntamenti ancora in calendario.

FABIO QUARTARARO - VOTO 7 Fabietto era in grossissima difficoltà sulla pista argentina, soprattuto nei confronti del compagno di squadra. La pioggia, però, ha rappresentato per lui un'opportunità che il francese, da buon campione, ha colto, rimontando dopo un avvio sfortunato dall'ultima alla sesta posizione in scia a Jack Miller. Da qui in puoi può soltanto migliorare, e se prende spunto dall'assetto del Morbido, magari ad Austin farà un altro passettino. Intanto il suo rivale principale è caduto e il mondiale ancora molto lungo.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 4 Peccato. Come già gli è capitato tante volte l'anno scorso, Francesco ogni tanto si ritrova a vivere un eccesso di fiducia e a sbagliare. Oggi è stato il solo a cadere da solo. Dopo una prima metà gara sorniona, condotta in terza posizione, all'inizio della seconda metà decide di sferrare l'attacco su Alex Marquez e lo fa con una manovra continuata e perentoria. Pochi giri dopo, però, quando prova a scavare il gap, spinge troppo e scivola, perdendo in un colpo solo 20 punti e la vetta iridata. Dopo lo scorso anno non ci si preoccupa certo di un passo falso, che su 42 gare (con le 21 sprint) prima o poi arriva di sicuro, però resta comunque un peccato.

A costly mistake for @PeccoBagnaia! 💥



Watch here Pecco's blunder when he was on P2! 🤯👇#ArgentinaGP 🇦🇷 | 🎥https://t.co/j4oF3tfvqG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 2, 2023

GLI ALTRI IN BREVE

JORGE MARTIN - VOTO 7 Scattato dalla ottava piazza alla fine è quinto, nonostante il bagnato non sia una condizione a lui congeniale. Sono buoni punti, ma se aspira al mondiale deve fare di più.

JACK MILLER - VOTO 6,5 Jack è uno che sul bagnato va sempre forte e partendo dalla 16° piazza il sesto posto è un ottimo risultato, anche se da lui ci si aspetta sempre di più quando piove.

LUCA MARINI - VOTO 6 Visto quanto fatto dal compagno, i 14 secondi incassati sembrano tanta roba, in realtà Luca ha fatto una gara accorta in condizioni che non predilige.

ALEX RINS - VOTO 6 Cala nel finale, ma aveva fatto veramente una bella gara, soprattutto nella prima metà gara. Poi le gomme non lo assistono e la Honda non è ancora una moto da prima fila.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 6,5 Dopo una pessima Portimao, ecco il vero Diggia. Autore di una prestazione generosa nella prima metà di gara, prima di calare. Il 10° posto è discreto.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 6,5 Alla seconda gara in carriera in MotoGP si mette dietro gente svezzata, senza sbagliare nulla in una giornata difficile. Bravo!

MAVERICK VIÑALES - VOTO 5 Iniziano le insufficienze. Se Mav vuole lottare per l'iride, anche se l'Aprilia è una moto che sul bagnato sembra carente, serve di più. Inoltre rovina la gara di Binder

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 5,5 Gara un po' anonima per Taka, che finisce in scia a Vinales ma ben lontano dal suo compagno Rins.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 6 A lui la sufficienza la diamo perché alla seconda gara in Aprilia e perché toccato da Binder al primo giro deve recuperare. Alla fine arriva davanti ad Aleix Espargaro.

ALEIX ESPARGARO - VOTO 5 Vale lo stesso identico discorso fatto per il compagno Vinales, con l'aggiunta di 10 secondi in più di ritardo. Troppi per chi lo scorso anno qui vinse.

BRAD BINDER - VOTO SV Sfortunato al via, non parte come ieri e viene toccato da Vinales in curva, rischaindo di buttare già Raul Fernandez nella caduta. Riparte ma la sua gara è finita.

Non partecipa alla gara Joan Mir, infortunatosi nel corso della sprint race. Non hanno partecipato anche Enea Bastianini, Pol Espargaro, Marc Marquez e Miguel Oliveira, tutti infortunati dopo il weekend del GP del Portogallo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/04/2023