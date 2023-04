MotoGP Argentina 2023, trionfo di Bezzecchi! Bagnaia cade e spreca

Dopo l'emozionante gara sprint di ieri, la MotoGP continua a offrire spettacolo con il Gran Premio d'Argentina. Sulla pista di Termas de Rio Hondo trionfa un favoloso Marco Bezzecchi, che comanda la gara dai primissimi fino all'ultimo giro! Spreca Francesco Bagnaia che era secondo quando scivola e riparte in coda al gruppo, lasciando il posto sul podio ad Johann Zarco, autore di una fantastica rimonta nel finale, e di Alex Marquez. Tripletta Ducati dunque, davanti alla Yamaha di Franco Morbidelli che ha accarezzato il sogno di salire sul podio fino a 2 giri dalla fine. Buona la gara anche di Fabio Quartararo che alla fine risale fino alla settima posizione, chiudendo alle spalle di Martin e Miller. Altri due italiani nei dieci: Marini, ottavo, e Di Giannantonio, buon decimo dopo essere stato anche quinto. Giornata nera per le Aprilia, in difficoltà sulla pista bagnata, e anche per Brad Binder, il vincitore di ieri che ha chiuso 17° e ultimo. Marco Bezzecchi, oltre a portare al successo in MotoGP per la prima volta il team Mooney VR46 Racing di Valentino Rossi, è ora il nuovo leader della classifica iridata davanti al delusissimo Francesco Bagnaia.

SUBITO SCINTILLE! Sono in 17 al via a Termas de Rio Hondo visto il forfait di Joan Mir dopo la caduta nella sprint race, dove ha riportato un trauma cervicale e i medici hanno deciso di non fargli correre rischi, dichiarandolo ''unfit'' per la gara. La gara è dichiarata bagnata per via del manto d'asfalto umido sul quale hanno corso anche i piloti di Moto3 e di Moto2. Si spengono i semafori e subito si incendia la corsa argentina: al via Marco Bezzecchi prende subito la prima posizione davanti al poleman Alex Marquez e a Francesco Bagnaia, con Franco Morbidelli che si prende la quarta posizione su Zarco e Marini. Perde un sacco di posizioni Maverick Vinales che scivolin 14° posizione mentre cade e poi risale in sella Brad Binder, il vincitore della sprint di ieri, toccato da Vinales, con Fabio Quartararo che transita penultimo dopo un contatto con Taka Nakagami.

BEZ CI PROVA Nel primo giro transitano Bezzecchi, Marquez, Bagnaia e Morbidelli mentre in quinta piazza sale Aleix Espargaro, che passa Zarco prima di essere ri-sorpassato dal francese, mentre settimo è un ottimo Fabio Di Giannantonio, specialista della pioggia. Diggia ma anche Rins sono ''on fire'', anzi ''on rain'', e passano Aleix Espargaro che in un giro perde quattro posizioni e si ritrova ottavo, ma è un rimescolamento continuo di posizioni. Davanti Bezzecchi prova a creare un gap con Marquez che però regge il ritmo, mentre Bagnaia è sempre terzo e deve guardarsi le spalle dal suo amico Morbidelli. Tra i primi quattro e il resto del gruppo c'è un secondo e mezzo circa di margine nei primissimi giri. Chi entra in top ten è Jack Miller, che piano piano rimonta dalle retrovie e alla fine del quarto giro è 9° davanti a Martin.

Back to the front 👊



Bezzecchi has command of this race at the moment! Fastest lap too! 🌶️#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/H5xKytJ70D — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 2, 2023

MILLER RISALE Fabio Di Giannantonio e Alex Rins passano Zarco e si prendono la quinta e la sesta posizione all'inizio del 5° di 25 giri. Davanti i primi quattro sono equamente distanziati, con Miller che prosegue il suo forcing, portandosi in ottava piazza alle calcagna del francese. L'australiano lo supera e si lancia all'inseguimento di chi lo precede. Davanti a tutti, intanto, Bezzecchi riesce ad allungare fino a un secondo su Alex Marquez con Bagnaia e Morbido poco più indietro. Sono invece in difficoltà le due Aprilia, che sull'asciutto sembravano imbattibili e che con la pioggia scivolano ai margini della top ten, con Aleix Espargaro passato da Jorge Martin e con Vinales sempre bloccato in 13° piazza. Recupera una posizione, intanto, Fabio Quartararo, 15° e in zona punti.

A familiar sight in wet conditions! 💪@jackmilleraus has made huge progress since the start! 📈#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/IFXVKOgq7s — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 2, 2023

BEZ SE NE VA A un ritmo forsennato, più lento di appena 6-7 secondi rispetto alla pista asciutta, Marco Bezzecchi scava un margine di circa 2 secondi su Alex Marquez, quando però mancano ancora 17 giri al termine: un'enormità. Marquez, Bagnaia e Morbidelli sono più raccolti e possono contare su 3 secondi di vantaggio rispettoa Diggia, Rins e Miller. Chiudono la top ten Zarco, Martin e Marini. Le Aprilia di Espargaro e Vinales, invece, devono fare attenzione sia ad Augusto Fernandez che a Fabio Quartararo, che risalgono più forte di loro. Per qualche giro la situazione resta stazionaria con l'unico brivido fornito da Martin, che nel tentativo di passare Miller rischia di cadere.

VEDI ANCHE

It's getting close back in the pack! ⚔️@Afernandez37 picks off two of the biggest names! 👏#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/NdONDLo1A2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 2, 2023

METÀ GARA All'inizio dell'udicesimo giro Bezzecchi ha portato a 3 secondi il vantaggio su Alex Marquez, che è seguito sempre da vicino da Bagnaia e Morbidelli. Cambia qualcosa in top ten con Rins davanti a Diggia in quinta piazza e con Zarco davanti alla coppia Martin-Miller che offre spettacolo sorpassandosi sei volte in altrettante curve! Alle spalle del Bez i suoi tre inseguitori Marquez, Bagnaia e Morbidelli sono separati da circa un secondo ciascuno, poi ci vogliono 5 secondi per arrivare al quinto, Alex Rins, mentre Di Giannantonio crolla e viene passato da Zarco, Martin e Miller, scivolando in nona posizione davanti a Marini. Quartararo, intanto, è risalito fino alla 11 piazza, davanti a Vinales, Augusto Fernandez, Espargaro e Nakagami.

Neither of these two are giving this up! 👊@jackmilleraus and @88jorgemartin have switched places several times in the last few laps ⚔️#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/MiXZgU9ZxJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 2, 2023

DISASTRO BAGNAIA! Inizia la seconda parte di una gara lunghissima con Zarco che risale fino alla quinta piazza superando Rins, ma con 6 secondi da recuperare su Morbidelli per migliorare la sua posizione. Bezzecchi, intanto, ha portato il suo vantaggio a 4 secondi sulla coppia composta da Marquez e Bagnaia, che ora viaggiano più ravvicinati. Alla fine del 15° giro Bagnaia rompe gli indugi e dopo una serie di sorpassi e controsorpassi si prende la seconda piazza su Alex Marquez, facendo sì che Morbidelli si possa avvicinare un po' al podio. Bezzecchi, intanto, ha 5''5 di vantaggio sui due inseguitori. Al giro 17, però, il disastro: Bagnaia scivola, rompendo la moto e deve ritirarsi, è il primo ritiro di questa gara bagnata! Sul podio virtuale sale Franco Morbidelli, mentre nella top ten si trovano Zarco, Martin, Miller, Rins, Quartararo, Marini e Diggia.

ZARCO RIMONTA Con il re fuori dai giochi, si esaltano gli aspiranti e Fabio Quartararo conquista la settima piazza ai danni di Rins. Mentre Bezzecchi, virtuale leader del mondiale, ha 7'' di margine su Marquez e Morbidelli, mentre alle loro spalle Johann Zarco recupera a ritmi incredibili sui due ragazzi sul podio, tanto che quando mancano 5 secondi al giro ha solo 2'' di ritardo dall'italiano. La gara sembra più veloce nei giri finali, con Marini che passa Rins e si mette in ottava piazza, mentre davanti prosegue la rimonta di Zarco, giunto a poco più di un secondo dal terzo gradino del podio. Al terz'ultimo giro il francese è lì e rischia di vanificare il sogno di Morbidelli, che mantiene appena mezzo secondo di vantaggio.

SUPER BEZ!!! Il sorpasso arriva prima del penultimo giro, con un errore di Morbidelli che va largo e spalanca un portone a Zarco. Tre Ducati comandano la gara e il francese ne ha per andare a prendere anche lo spagnolo. Morbido invece cala, ha chiesto tutto alle sue gomme, ma ha stretto in tasca il quarto posto. Comincia l'ultimo giro con Bezzecchi che deve solamente pensare ad arrivare al traguardo e con Zarco che ha ormai preso Alex Marquez. L'attacco arriva in fondo al rettilineo e funziona. Marquez non riesce a rispondere e finisce così: vince un superbo Marco Bezzecchi, al primo trionfo in carriera in MotoGP! Sul podio con lui le Ducati di Zarco e Marquez con Franco Morbidelli che è ottimo quarto. In top ten ci sono Martin, Miller, Quartararo, Marini, Rins e Di Giannantonio. Bagnaia alla fine è solo 16° e non prende neanche un punticino, sprecando un'occasione d'oro per fuggire in classifica. Il nuovo leader del mondiale, invece, si chiama Marco Bezzecchi.

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/04/2023