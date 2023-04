MotoGP Argentina 2023, la sprint va a un super Binder! Ma che Bezzecchi!

Spettacolo e sorpassi nella gara sprint del Gran Premio d'Argentina! Su un asfalto asciutto ma ancora umido, i big ci mettono qualche giro a prendere il ritmo ma poi ne viene fuori una gara fantastica! A vincerla è Brad Binder, il pilota della KTM che dopo una super partenza prende la testa a metà gara e la mantiene fino alla fine. Sul podio i due ragazzi di Valentino Rossi: Marco Bezzecchi, che ha insidiato fino all'ultimo il sud africano rendendosi protagonista di una rimonta clamorosa, e poi Luca Marini. Molto consistente anche Franco Morbidelli, primo nei primi giri e poi quarto alla fine davanti al poleman Alex Marquez e a un Pecco Bagnaia che salva il salvabile con il sesto posto su una pista che non ha mai amato. Cadono Mir e Aleix Espargaro, mentre Vinales, Martin e Quartararo chiudono la zona punti, con 9 moto in meno di 4 secondi.

MORBIDO AL COMANDO! Alex Marquez scatta subito bene allo spegnimento dei semafori e riesce a mantenere la prima posizione su Franco Morbidelli e Luca Marini, autore di una gran partenza, dopo un duello con il compagno Bezzecchi. Cade subito Mir mentre parte male Bagnaia, che saltella e finisce nelle retrovie passato da un super Binder, in grado di prendere anche la terza posizione di Marini subito al via del secondo giro. Nella stessa tornata Morbidelli passa Marquez e si mette a guidare il gruppo con Binder e Marquez subito dietro. Bagnaia approfitta della bagarre ritornando in quinta piazza e cogliendo due posizioni in una sola curva ma è tutto un rimescolarsi di posizioni con Morbidelli, Binder e Marini a guidare il gruppo su Marquez e Bagnaia all'inizio del terzo giro e con Bezzecchi scivolato in ottava piazza dietro alle due Aprilia di Espargaro e Vinales.

BINDER VOLA! Dal quarto passaggio la vetta viene presa da Brad Binder che infila Morbidelli e prova a fare il ritmo, mentre le Ducati di Marini, Marquez e Bagnaia non perdono un colpo e da dietro Bezzecchi infila le due Aprilia tornando in sesta piazza. Faticano nei primi giri Martin e Quartararo che comunque chiudono la top 10. Nelc orso del quinto giro il Bez passa anche il suo amico Bagnaia e rompe gli indugi, cercando di recuperare presto una posizione sul podio, ma i primi nove sono tutti in fila indiana con Quartararo di poco staccato. Al giro 6 Bagnaia approfitta della lotta tra Bez e Marquez per tornare in quarta posizione ma il duello con i colleghi di marca fa perdere un po' di margine a tutti e tre dal trenino di testa, con Binder che sembra riuscire a staccare di qualche metro sia Morbidelli sia Marini.

COME AL RANCH! Inizia la seconda metà di gara con Bagnaia che deve recuperare 4-5 decimi sui primi tre e con Bezzecchi incollato ai suoi scarichi. Ed è proprio il riminese a superare nuovamente il campione del mondo provando a tornare sotto al suo compagno di team Marini. Davanti, intanto, Binder allunga con il record della pista e l'unico che sembra avere il suo ritmo è il Bez, ma tre posizioni più indietro. Mentre Pecco perde il treno buono e ha i suoi bei problemi a tenere dietro Marquez, sono Marini e Morbidelli che danno spettacolo come al Ranch, mentre alle loro spalle cade Aleix Espargaro e saluta la contesa a 4 giri dalla fine. Sia Marini che Bezzecchi privano di un podio meritatissimo Morbidelli e si lanciano alla caccia di Binder, quando mancano solo tre giri. Tanti? Pochi? Intanto è Bez che decide di incarcarsi dell'impresa, passando Marini e lanciandosi con il cuore verso la KTM.

CHE CUORE BEZ! Bez ci prova ma Binder è veramente lontano. Giro veloce al terz'ultimo passaggio per l'italiano, 8 decimi diventano 4 a un giro dalla fine. Bezzecchi sente il profumo di Binder e prova un primo timido attacco, poi un secondo e poi un terzo ma Binder chiude bene a ogni curva e vince!!! Serviva un giro in più per un comunque favoloso Bezzecchi che si candida per la vittoria nella gara lunga di domani. Sul podio salgono dunque i due del VR46 con Marini terzo, poi Franco Morbidelli, finalmente competitivo con la Yamaha, e infine Alex Marquez, che all'ultimo passaggio beffa Bagnaia, alla fine sesto. Chudono la zona punti Maverick Vinales (Aprilia), Jorge Martin (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha).

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/04/2023