Stats MotoGP

GRAN PREMIO DELLE AMERICHE Con una denominazione a parte per distinguersi dalle altre gare statunitensi (Svoltesi nella storia recente a Laguna Seca e Indianapolis) il Gran Premio delle Americhe deve il suo nome a quello del circuito dove si disputa ed esordisce nel 2013 su questa pista costruita appositamente per Formula 1 e MotoGP in Texas, vicino ad Austin. Il COTA (Circuit of the Americas), o Circuito delle Americhe, ha ospitato tutte e tre le classi del motomondiale moderno (MotoGP, Moto2 e Moto3) sin dalla sua prima edizione e fino al 2019 con la consueta collocazione primaverile. Nel 2020 però, l'appuntamento americano è stato cancellato a causa dell'emergenza sanitaria derivata dalla pandemia di Covid-19, rientrando in calendario nel 2021.

Anno Circuito Pilota Naz. 2013 Austin Marc Marquez (Honda) SPA 2014 Austin Marc Marquez (Honda) SPA 2015 Austin Marc Marquez (Honda) SPA 2016 Austin Marc Marquez (Honda) SPA 2017 Austin Marc Marquez (Honda) SPA 2018 Austin Marc Marquez (Honda) SPA 2019 Austin Alex Rins (Suzuki) SPA 2021 Austin

Anno Circuito Pilota Naz. 2013 Austin Nicolas Terol (Suter) SPA 2014 Austin Maverick Vinales (Kalex) SPA 2015 Austin Sam Lowes (Speed Up) GBR 2016 Austin Alex Rins (Kalex) SPA 2017 Austin Franco Morbidelli (Kalex) ITA 2018 Austin Francesco Bagnaia (Kalex) ITA 2019 Austin Thomas Luthi (Kalex) SVI 2021 Austin

Anno Circuito Pilota Naz. 2013 Austin Alex Rins (KTM) SPA 2014 Austin Jack Miller (KTM) AUS 2015 Austin Danny Kent (Honda) GBR 2016 Austin Romano Fenati (KTM) ITA 2017 Austin Romano Fenati (Honda) ITA 2018 Austin Jorge Martin (Honda) SPA 2019 Austin Aron Canet (KTM) SPA 2021 Austin Izan Guevara (Gas Gas) SPA

Pos. Pilota Naz. Vittorie MGP M2 M3 1 Marc Márquez SPA 5 5 2 Alex Rins SPA 3 1 1 1 3 Romano Fenati ITA 2 2 4 Francesco Bagnaia ITA 1 1 Franco Morbidelli ITA 1 1 Maverick Vinales SPA 1 1 Nicolas Terol SPA 1 1 Sam Lowes GBR 1 1 Thomas Luthi SVI 1 1 10 Aron Canet SPA 1 1 Danny Kent GBR 1 1 Jack Miller AUS 1 1 Jorge Martin SPA 1 1 Izan Guevara SPA 1 1