Bastianini si arrende al dolore, niente GP di Spagna per lui

Il weekend per il team factory Ducati non è iniziato nel migliore dei modi a Jerez de la Frontera. Alle difficoltà di Francesco Bagnaia si aggiunge nella mattinata di sabato il ritiro di Enea Bastianini, che dopo essere sceso in pista per i primi giri nelle FP3 ha deciso di preservare la spalla infortunata e di rinunciare a proseguire il weekend. Troppo forte il dolore alla spalla infortunata a Portimao per la ''Bestia'', che ci ha provato in ogni modo e che ieri ha incassato 1''2 dai migliori, nonostante ogni curva a destra fosse pressoché insostenibile.

SCELTA OBBLIGATA La decisione di Enea è comunque saggia: non ha senso proseguire nel weekend con qualifiche, sprint e gara, tutte sessioni nelle quali si spinge al massimo e una caduta potrebbe compromettere il prosieguo del campionato, non potendo essere competitivo non solo per il podio, ma anche per una semplice zona punti. A dare la notizia è stato il manager del Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, che ai microfoni di Sky ha confermato il ritiro di Enea: ''Ha detto che dopo un paio di giri sente troppo dolore, così è impossibile proseguire''. Ora c'è una settimana di pausa e poi Assen, 15 giorni che potrebbero permettere alla scapola del pilota di saldarsi meglio e di recuperare una buona funzionalità in vista dell'impegno olandese. Non resta che fare i migliori auguri di guarigione all'italiano, che insieme a Pol Espargaro e Marc Marquez resta dunque di nuovo fermo al palo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/04/2023