MotoGP, Enea Bastianini ha l'ok dei medici: sarà in sella alla Ducati nel GP Spagna

Il pilota riminese ha superato positivamente gli ultimi controlli medici dopo l'infortunio alla scapola destra rimediato in Portogallo: sarà regolarmente in sella alla Ducati nel GP Spagna

Per un Marc Marquez che è costretto a restare ancora fermo a guardare i colleghi dalla tv, c’è un Enea Bastianini in grado di tornare in sella. Il giovane riminese è infatti stato valutato come “Fit to Race”, e cioè pronto a correre stando al verdetto dei medici del Motomondiale, che a Jerez hanno visitato il “Bestia” alla vigilia del weekend del Gran Premio di Spagna di MotoGP. Il pilota della Ducati si era fratturato la scapola destra nella Sprint Race del GP Portogallo, dopo essere stato incolpevolmente buttato giù da Luca Marini e aveva quindi saltato le gare di Termas de Rio Hondo e Austin.

MotoGP Portogallo 2023, Portimao: Enea Bastianini e Luca Marini (Ducati)

RITORNO IN SELLA Già pochi giorni prima della trasferta negli Stati Uniti, Bastianini era salito in moto sulla Panigale V4S a Misano per valutare le condizioni della spalla infortunata, senza però ricevere l’ok dai medici. Un nuovo test in pista è stato effettuato nei giorni scorsi, stavolta con esito positivo. A Jerez, Enea sarà dunque regolarmente in sella alla sua Desmosedici GP23 ufficiale per provare a recuperare posizioni in classifica generale: il riminese è ancora a quota 0 punti, a -64 dall’attuale leader Marco Bezzecchi.

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/04/2023