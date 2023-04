MotoGP Spagna 2023, la sprint va a Binder, Bagnaia rimonta ed è secondo!

Spettacolo nella gara sprint del Gran Premio di Spagna! Brad Binder e Francesco Bagnaia sembrano essere i migliori interpreti della nuova categoria, visto che dopo quattro gare si spartiscono equamente le vittorie in questa nuova garetta tutto gas e pericolo. Pericolo perché alla prima partenza si centrano in quattro (tra cui Bez e Morbidelli), rischiando anche di farsi male. Poi si riparte e le KTM comandano per tutta la gara con Miller davanti a Binder. Negli ultimi giri, però, Binder ha la meglio sul compagno che viene infilato anche da Bagnaia, che con il quattro podio su quattro sprint si riavvicina a Bezzecchi (nono) in classifica, riportandosi a -3 punti. Caduto invece il poleman Aleix Espargaro, che si è steso quando era quinto. Giù dal podio ci sono Martin, Oliveira e la wild card Pedrosa, bravissimo al rientro in pista. A punti anche Vinales, Zarco e Bezzecchi, che porta a casa un punticino dopo lo spavento.

PRONTI, PARTENZA, CRASH! La pista torna asciutta a Jerez e la gara scatta puntuale alle 15 di un sabato estremamente caldo. Si spengono i semafori e subito il disastro con la caduta a curva 2 di Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Alex Marquez e Augusto Fernandez. Fortunatamente nessuno si è fatto troppo male, e dunque si riparte con tutti e 23 i piloti un quarto d'ora più tardi. Non saranno molto contenti i due piloti della KTM di Jack Miller e Brad Binder, che avevano preso la testa dopo il primo via davanti ad Aleix Espargaro e a Pecco Bagnaia. La precodura rapida consente una ripartenza a un quarto d'ora dalla prima, nelle stesse posizioni, ma con un giro in meno: 11 anziché 12.

FULMINI KTM! Alla ripartenza si confermano pimpanti i piloti della KTM, che allo spegnimento dei semafori tornano davanti, stavolta con Brad Binder e Jack Miller, inseguite dalle Ducati di Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Il poleman Aleix Espargaro scivola in quinta posizione mentre davanti Martin rompe gli indugi e supera subito Miller per non far scappare Binder. Al primo giro passano in quest'ordine: Binder, Martin, Miller, Bagnaia, Espargaro, Oliveira, Pedrosa, Marini, Zarco e Vinales. Bezzecchi è 12°, Quartararo 14°. I primi sono tutti attaccati e Jack Miller si riprende in staccata la seconda piazza su Martin, permettendo a Binder di prendere qualche metro di margine. Bagnaia deve guardarsi invece le spalle dalle due Aprilia di Espargaro e Oliveira.

SUPER MILLER! Alla fine del secondo giro Bagnaia supera Martin e prova a incaricarsi lui dell'inseguimento delle KTM, portando la Ducati numero uno in terza posizione. Dietro di lui Oliveira è on fire e supera Espargaro, ma il poleman si riprende la quinta piazza, mentre Pedrosa chiude un gruppone di sette piloti che ha un margine di un secondo su un secondo gruppo guidato da Zarco. Alla staccata della 13 Jack Miller di traverso si prende la prima posizione sul compagno Binder, con Bagnaia e Martin che assistono da vicino. I primi quattro piloti hanno gomma morbida, mentre Oliveira e Espargaro potrebbero salire nel finale con la gomma media. Cade nel frattempo Alex Marquez che scivola in curva quando era nono e dunque con un punticino da difendere. Cade anche il suo ex compagno Takaaki Nakagami, che era decimo e perde l'avantreno.

CADE ALEIX! Per qualche giro Miller, Binder, Bagnaia e Martin restano nelle loro posizioni, con Aleix Espargaro, Oliveira e Pedrosa che non perdono terreno e Zarco poco distante. I due della Mooney VR46 sono invece 10° e 11°, subito dietro all'Aprilia di Maverick Vinales. Bagnaia tenta timidamente due attacchi su Binder in curva 13 al termine del 5° e 6° giro ma senza fortuna. Al sesto giro si stende Aleix Espargaro che finisce nella ghiaia e butta via una buona possibilità di risalire nel finale: si apre un piccolo gap tra i primi quattro e gli altri due inseguitori, Oliveira e Pedrosa, mentre Bezzecchi passa Marini e sale in nona posizione, entrando in zona punti. Martin intanto ci prova su Bagnaia, ma dopo un incrocio di traiettoria l'italiano torna davanti, quando mancano 5 giri alla fine.

LOTTA SERRATA! Quando mancano 4 giri dal termine Miller e Bagnaia sono gravati di un warning per track limits, mentre le due KTM sembrano poter allungare un po' e portano il margine su Bagnaia e Martin a circa mezzo secondo. Si incendia anche la lotta per il quinto posto con Pedrosa che attacca Oliveira e si ingarella con il portoghese, proprio mentre nelle retrovie cade Joan Mir (Honda), anche se torna in sella in ultima posizione. A tre giri dal termine Binder torna negli scarichi di Miller e riesce a passare una prima volta incrociando le traiettorie con il compagno che torna davanti. Ci prova anche Martin con Bagnaia ma il campione del mondo chiude la porta. Bagnaia non è comunque troppo lontano da Miller e Binder, quando cominciano gli ultimi due giri.

BIS DI BRAD! Al penultimo giro Binder ci riprova e stavolta chiude il sorpasso alla curva 6 pur andando un po' largo, ma riuscendo a chiudere lo stesso la curva. Ultimo giro... Miller viene tampinato dal suo ex compagno Bagnaia che sfrutta un largo per inserirsi in seconda posizione. Binder ne approfitta e guadagna qualche metro, poi Bagnaia inizia a fare le spalle larghe per chiudere alla risposta di Miller, che invece deve guardarsi da Martin. Arriva subito però il traguardo e Binder vince la seconda sprint dell'anno, davanti a Bagnaia, Miller, Martin, Oliveira, Pedrosa, Vinales, Zarco e Bezzecchi!

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/04/2023