MotoGP Spagna 2023, FP2: doppietta Aprilia! Bezzecchi, Bagnaia e Quartararo costretti alla Q1

Seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna ricca di emozioni. A Jerez de la Frontera oggi è stata grande protagonista l'Aprilia che ha ottenuto i due migliori tempi con Aleix Espargaro e Maverick Vinales, separati da appena 2 millesimi. Molto bravo anche il rientrante Dani Pedrosa, apparso davvero competitivo in sella alla KTM e qualificatosi terzo con il tempo della prima sessione, al pari di Jorge Martin quarto. Completano la top10 Jack Miller, Johann Zarco, Miguel Oliveira, Alex Marquez, Takaaki Nakagami e Luca Marini.

Huge statement from the Aprilia duo! 👊@AleixEspargaro and Maverick Viñales set a mighty 1-2 🤩#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/xFTkQtXYUY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 28, 2023

Q1 AD ALTA TENSIONE Come conseguenza di questi risultati, la Q1 di domani mattina vedrà al via diversi nomi di spicco che si contenderanno gli ultimi due posti disponibili per la successiva Q2. Il primo degli eliminati, per appena 4 centesimi, è Brad Binder ma il più amareggiato è probabilmente Fabio Quartararo, il quale ha dovuto abortire un ultimo tentativo in cui stava andando molto forte per via di un piccolo errore. Evidente la frustazione del francese non appena si è reso conto di non potersi più migliorare (video nel tweet qui sotto). Anche Pecco Bagnaia non ha brillato, fermandosi lontano dalla top10 con il tredicesimo tempo, e identico destino per il leader del campionato Marco Bezzecchi che nella prima parte di sessione ha dovuto anche affrontare un problema sulla sua Ducati, rientrata al box con una vistosa nuvola di fumo bianco al posteriore e che ha terminato appena davanti al campione del mondo in carica. Niente da fare anche per l'ultimo vincitore Alex Rins, caduto nei minuti finali. Se la Yamaha non ride con le eliminazioni di Quartararo e di Franco Morbidelli (16° e 17°), la Honda ufficiale fa persino peggio: Joan Mir non va oltre il 18° tempo, mentre Iker Lecuona ha vissuto un pomeriggio da incubo iniziato con una caduta e finito con l'ultimo tempo.

An even bigger display of frustration from @FabioQ20 👀



The Frenchman ends P2 in 16th ⚠️#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/BAwxey4SV6 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 28, 2023

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/04/2023