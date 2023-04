MotoGP Spagna 2023, il gatto grigio porta fortuna: Aleix Espargaro in pole position!

Uno scroscio di pioggia prima del via della Q2 ha movimentato le qualifiche del Gran Premio di Spagna! La pista si è bagnata per poi andare velocemente ad asciugarsi. Chi ha scelto il tempismo perfetto per il suo ultimo tentativo è stato Aleix Espargaro, che è stato uno dei pochi (con Oliveira e Pedrosa) a non prendere subito bandiera a scacchi e a poter effettuare l'ultimo giro ''on fire'' e non più ''on water''. La pole è dello spagnolo in 1:37.216, il portacolori dell'Aprilia nel corso delle FP3 era stato protagonista di un curioso incidente, dovendo cambiare traiettoria in rettilineo a più di 250 km/h per evitare un gatto grigio che stava per attraversare la strada. Poco dopo Aleix è anche caduto, ma una volta tornato in sella e ai box, ha rimesso in ordine le idee e nelle qualifiche è riuscito a beffare la KTM di Jack Miller, che in scia all'ex compagno Pecco Bagnaia si prende un'ottima seconda piazza, e poi la Ducati di Jorge Martin (anch'esso caduto in FP3).

PECCO SI SALVA Un'ottima sessione di qualifica anche per Francesco Bagnaia, che nonostante le difficoltà del weekend alla fine si porta a casa una quinta posizione da cui tutto sarà possibile, e per pochi secondi non ha avuto l'opportunità di compiere un ultimo giro che lo avrebbe potuto mettere in una posizione ancora migliore. Il campione del mondo ha messo la sua Ducati a sandwich tra le KTM di Brad Binder e del veterano Daniel Pedrosa, che con la sua wild card scatterà sesto sia nella sprint di questo pomeriggio sia nella gara di domani. Terza fila per l'Aprilia di Miguel Oliveira e per le Ducati di Johann Zarco e Luca Marini, quest'ultimo ha preferito non rientrare a cambiare le gomme, incaponendosi a girare con quelle usate. L'avesse fatto, oggi probabilmente avremmo un altro poleman. Quarta fila, infine, per Maverick Vinales (Aprilia), Takaaki Nakagami (Honda) e per Alex Marquez, che con la sua Ducati ha rischiato di cadere sul cordolo bagnato, mangiandosi una posizione in griglia ben migliore.

Q1 COL BRIVIDO Da una sessione di Q1 entusiasmante erano passati alla Q2 in extremis Bagnaia e Binder, con il campione del mondo in carica che ha trovato solo all'ultimissimo giro il setup giusto, strappando un posto nei 12 e togliendolo a Marco Bezzecchi, che resta fuori di appena 5 centesimi nei confronti del sudafricano. Il leader della classifica scatterà dunque 13°, davanti a un buon Franco Morbidelli (Yamaha) e a Fabio Di Giannantonio (Ducati), per una quinta fila tutta italiana. Sesta fila per Fabio Quartararo, che ha preso paga anche dal compagno di squadra e che avrà al suo fianco Raul Fernandez (Aprilia) e il vincitore di Austin, Alex Rins (Honda). Settima fila per la wild card Honda, Stefan Bradl, per Joan Mir con la Honda ufficiale e per la GasGas di Augusto Fernandez. Infine l'ottava fila, con il tedesco Jonas Folger (GasGas) e lo spagnolo Iker Lecuona (Honda), mentre manca Enea Bastianini, ritiratosi dopo aver provato un'ultima volta nelle FP3.

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/04/2023