MotoGP Spagna 2023, sorpresa Pedrosa nelle FP1, la wild card KTM è un fulmine

Pronti, partenza, via! E sono subito fuochi d'artificio nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna. Sulla pista di Jerez de la Frontera splende il sole e fa caldo, ma le previsione per il pomeriggio sono persino ''peggiori'', visto che le temperature saliranno e la pista potrebbe essere più scivolosa e meno performante del mattino. Per questo motivo negli ultimi 10 minuti si è assistito sin da subito a una serie di time attack da parte di quasi tutti i piloti in pista. Il miglior tempo alla fine va a sorpresa al ''tester'' della KTM Daniel Pedrosa, capace di scendere già nelle FP1 a un 1:36.770 ad appena sei decimi dal record della pista di Pecco Bagnaia delle qualifiche 2022 (1:36.170). Lo spagnolo, che è fuori dalla MotoGP dalla fine del 2018, dimostra di essere ancora in forma e - soprattutto - che la classe non è acqua, e se ce l'hai, tra l'altro con una moto competitiva che tra l'altro hai contribuito a sviluppare da anni, puoi fare tutto. Bravo Dani! Sotto al muro dell'1:37 anche il suo connazionale Jorge Martin (Ducati), mentre il giapponese Takaaki Nakagami con la Honda si ferma poco sopra.

BENE APRILIA E KTM Nella top ten provvisoria trova posto anche la Ducati di Luca Marini a poco meno di 3 decimi da Pedrosa, con Aleix Espargaro quinto con l'Aprilia di un nulla davanti a Brad Binder con la KTM. Settimo posto per la Ducati di Alex Marquez (+368 millesimi), davanti alla KTM di Jack Miller e alla Ducati di Francesco Bagnaia, non proprio a posto con il setup ma comunque nei dieci a fine giornata con 6 decimi di ritardo, davanti all'Aprilia di Maverick Vinales. Attualmente subito fuori dalla Q2 provvisoria, troviamo Johann Zarco (Ducati) e Alex Rins (Honda), mentre il leader della classifica Marco Bezzecchi è solamente 14° alle spalle anche dell'Aprilia di Miguel Oliveira. In difficoltà le Yamaha, con Fabio Quartararo 18° e Franco Morbidelli 20°, mentre per quanto riguarda gli italiani 19° Fabio Di Giannantonio (Ducati) e 22° Enea Bastianini, che ha molto male alla spalla infortunata ed è 22° a 2'' e passa dalla vetta.

Over six tenths off ⏱️



Reigning World Champion @PeccoBagnaia is running 9th quickest at the moment 🔴#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/9XwuBFAWaq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 28, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/04/2023