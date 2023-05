Crisi Honda, Lorenzo vede Marquez lontano da Honda

Anche secondo Jorge Lorenzo l'incantesimo si è rotto. Intervistato dai canali ufficiali della MotoGP, il maiorchino ha espresso la sua sulla situazione dell'ex compagno di team Marquez in Honda. Come tante (non tutte) grandi storie d'amore, anche quella tra l'iberico e la casa giapponese potrebbe finire presto. Negli ultimi anni i dirigenti della casa di Tokyo hanno atteso che il campionissimo spagnolo si riprendesse al 100% dall'infortunio al braccio ma dopo tre anni di apparizioni a singhiozzo di Marquez, la moto ha preso inevitabilmente tutta un'altra via di sviluppo visto che in mano agli altri piloti, sembrava proprio non funzionare. Tra fine 2022 e inizio 2023 l'otto volte iridato e il team avevano ripreso senza intoppi una strada comune di lavoro che si è però bruscamente interrotta con l'ennesimo infortunio, a Portimao, nella prima tappa stagionale 2023. Nelle ultime uscite Honda ha vissuto sull'ottovolante, con prestazioni disastrose ma anche con il lampo nella notte di Alex Rins, trionfatore ad Austin. Di contro ci sono i risultati di certo non eccelsi di Takaaki Nakagami, anche lui nel team satellite LCR, e quelle letteralmente disastrose di Joan Mir nel team ufficiale Repsol. Il compagno di Marquez non riesce a restare in sella e sta attraversando una crisi nera che non aiuta in alcun modo la causa.

MotoGP Portogallo 2023, Portimao: Marc Marquez (Honda HRC) | Foto: Instagram @marcmarquez93

VEDI ANCHE

ULTIMATUM HONDA In questo clima tesissimo, è evidente come la Honda, nonostante abbia sulla carta almeno tre piloti su quattro fortissimi, debba recuperare oltre che rispetto alla Ducati, anche su Aprilia e KTM, mentre la Yamaha sembra avere difficoltà comparabili, corroborando una crisi delle moto giapponesi che hanno perso - dopo decenni - la leadership della MotoGP. ''Honda ha vinto diversi titoli grazie al talento di Marquez'' - ha spiegato Lorenzo su MotoGP.com - ''Ma Marc è anche un pilota particolare, che ha bisogno di una moto con determinate caratteristiche. 10-15 anni fa Honda era una moto che funzionava con tutti i piloti , oggi invece è fatta su misura per Marquez''. Parlando più specificamente della situazione tra Marc e la Honda, Jorge ha poi aggiunto: ''Qualcosa è cambiata nella relazione tra loro, Marc era abituato a vincere sempre, mentre ora è a secco da tre stagioni e l'amore è un po' venuto meno. Vedremo se riusciranno a ricucire o se si allontaneranno ancora di più, solo il tempo potrà dirlo, ma sembra che Marc abbia dato un ultimatum alla Honda, non solo in privato, ma anche nelle sue interviste in pubblico. Ha bisogno di una moto che sia - non dico la migliore - ma almeno avvicinarsi alla Ducati''. E quella moto potrebbe essere proprio la KTM, che sta dimostrando gara dopo gara la sua crescita e che, tra l'altro, è l'unica in griglia che potrebbe permettersi - grazie alla ricchezza della proprietà Red Bull - di ingaggiare una leggenda vivente come Marquez. Difficile, in effetti, che Marc possa accasarsi in Ducati - come fatto dal fratello Alex, tornato improvvisamente competitivo in sella alla Desmosedici - o in Aprilia e Yamaha.

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/05/2023