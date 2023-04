Bradl interrompe il test per sostituire Marquez, ma confessa: "Non ho visto nessun nuovo telaio"

I medici hanno posticipato il rientro di Marc Marquez, che salterà dunque l'amata pista di Austin dove domenica si correrà il GP delle Americhe di MotoGP. Al posto dello spagnolo la Honda ha chiamato il tester Stefan Bradl, impegnato questa settimana in una due giorni di prove sul circuito di Jerez de la Frontera che è stata interrotta prematuramente nel momento in cui è arrivata la notizia della sua presenza in Texas.

IL MISTERO DEL TELAIO Al termine del suo lavoro in pista, Bradl ha rilasciato alcuni commenti a Speedweek che avanzano dei dubbi sugli aggiornamenti promessi da Honda ai suoi piloti. In particolare, si riteneva che nei test in Spagna si sarebbe lavorato sul nuovo telaio prodotto da Kalex per la casa giapponese: ''Cosa posso dire? Non visto nemmeno un telaio Kalex. Il mio era argentato e fatto di alluminio, ma in termini di forma non ho notato alcuna differenza rispetto alle precedenti versioni''. L'esordio dovrebbe dunque slittare di diverse settimane, probabilmente ai test collettivi in programma dopo il GP Spagna di fine mese: ''Non posso dire nulla a riguardo, non ho informazioni su questo - ha aggiunto Bradl a riguardo - Ma i prossimi test della MotoGP si svolgeranno il lunedì dopo la gara di Jerez''.

WEEKEND SACRIFICATO Il fine settimana di Austin si preannuncia avaro di soddisfazioni per il team Repsol Honda. Come detto, Marquez è fuori per infortunio e l'altro pilota titolare, Joan Mir, sarà al rientro dopo essersi fatto a sua volta male nella gara sprint del GP Argentina. L'obiettivo principale potrebbe dunque essere quello di raccogliere dati in attesa delle novità che esordiranno sulla moto giapponese con l'inizio delle gare in Europa: ''Nella nostra situazione, la cosa più importante è imparare qualcosa - ha dichiarato Bradl - Non ha senso iniziare il fine settimana con obbiettivi elevati. Posso competere con i colleghi collaudatori Michele Pirro e Jonas Folger, ma le nostre priorità dovrebbero essere altrove. Non si tratta di lottare per un risultato e poi tornare a casa. A lungo termine, sarebbe meglio per noi ottenere la massima efficienza dalla tecnologia in Texas e imparare come mettere bene la moto in pista''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/04/2023