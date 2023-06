MotoGP Olanda 2023, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda nei Paesi Bassi per il Gran Premio d'Olanda: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Assen

GP PAESI BASSI IN TV Il trittico di giugno della MotoGP si chiude in Olanda, dopo le palpitanti tappe del Mugello e del Sachsenring. L'appuntamento al TT Assen Circuit sarà anche l'ultimo della stagione prima della lunga pausa estiva, che vedrà i team smontare le tende fino al prossimo agosto, ed è per questo fondamentale arrivare alla pausa con la testa libera di preoccupazioni. In testa al mondiale c'è il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, che la scorsa domenica in Germania sembra aver trovato un rivale con cui competere per il resto della stagione per la corona: Jorge Martin. I due alfieri della Ducati dovranno vedersela con i colleghi di moto Marco Bezzecchi, Johann Zarco, Luca Marini ed Enea Bastianini, ma anche con i piloti KTM Jack Miller e Brad Binder, che più di altri hanno saputo arginare - a tratti - l'armata di Borgo Panigale. Puntano al riscatto anche i delusi di questo avvio di mondiale, Aleix Espargaro e Maverick Vinales con l'Aprilia e Fabio Quartararo e Franco Morbidelli con la Yamaha, ma più di tutti Marc Marquez, reduce da una serie di cadute a ripetizione con la Honda che stanno minando la sua sicurezza.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nell'ottavo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, e nel quarto della MotoE, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica! L'appuntamento sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, e in chiaro in diretta anche sul digitale terrestre su TV8. In streaming potrete invece assistere a ogni sessione su NOW, previa sottoscrizione di un abbonamento.

MotoGP Olanda 2022, Assen: Francesco Bagnaia (Ducati) e Marco Bezzecchi (Ducati)

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD (NOW) E TV8

Venerdì 23 giugno

08:25 - Prove Libere 1 - MotoE

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

09.50 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

10.45 - PROVE LIBERE 1 - MOTOGP (SKY, NOW)

12:25 - Prove Libere 2 - MotoE

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

14.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

15.00 - PROVE LIBERE 2 - MOTOGP (SKY, NOW)

17.00 - Qualifiche - MotoE

Sabato 24 giugno

08.40 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

09.25 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

10.10 - PROVE LIBERE 3 - MOTOGP (SKY, NOW)

10.50 - QUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

12.15 - Gara-1 - MotoE (SKY, NOW)

12.50 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW)

13.45 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW)

15.00 - SPRINT - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

16.10 - Gara-2 - MotoE (SKY NOW)

Domenica 25 giugno

09.45 - Warm Up MotoGP (SKY, NOW)

11.00 - GARA - MOTO3 (SKY, NOW, TV8)

12.15 - GARA - MOTO2 (SKY, NOW, TV8)

14.00 - GARA - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

VEDI ANCHE

Il circuito di Assen

TUTTO SUL GP D'OLANDA 2023

La pista di Assen è il tempio del Motomondiale, o - se preferite - l'Università delle due ruote. Perché? Vi si corre ogni anno dal 1949, prima si gareggiava su strade pubbliche, poi dal 1955 sul tracciato noto come Dutch TT che è arrivato fino ai giorni nostri passando per diverse modifiche, le più recenti nel 2002 e nel 2006. 4.555 metri di curve con pochissimi tratti rettilinei (il più lungo di 487 metri) e tante, tantissime pieghe spettacolari. 6 sono quelle a sinistra, 12 a destra e il giro più veloce appartiene a Francesco Bagnaia che nel 2022 scattò in pole con la Ducati e il tempo record di 1'31''504. Per il primato in gara, invece, bisogna bussare ai box Aprilia dove Aleix Espargaro lo scorso anno rientrò dopo aver fatto podio e segnato il giro veloce in 1'32.500. Per la velocità di punta, infine, bisogna risalire al 2015 e ai 319,8 km/h raggiunti da Andrea Iannone sulla Ducati Desmosedici GP15.

Dopo il sole del Mugello e il clima incerto del Sachsenring, la MotoGP approda ad Assen dove non dovrebbe piovere e il clima è previsto essere piuttosto primaverile. Occhio però allo sbalzo termico, con un bel caldo nelle sessioni pomeridiane, e un po' di fresco in quelle mattutine. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 9 giugno: temperature: max 24°, min 12°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 56%, vento 18km/h.

Sabato 10 giugno: temperature: max 27°, min 14°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 50%, vento 13km/h.

Domenica 11 giugno: temperature: max 29°, min 17°; per lo più soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 44%, vento 14km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/06/2023