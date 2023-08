MotoGP Gran Bretagna 2023, spaziale Espargaro! Martin e Bagnaia comodamente in Q2

Il nuovo formato di gara, con la sola sessione di prove del venerdì pomeriggio a decretare chi accede alla Q2 delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di domattina, produce tanto spettacolo in pista e qualche rischio, come da attesa. Se ne smarca bene Francesco Bagnaia, che dopo essere ostacolato per due giri di fila dal compagno Enea Bastianini, torna ai box, fa un bel sospiro, e torna in pista a prendersi in un solo giro la qualificazione. Nel finale Pecco non tira più e si dovrà accontentare della sesta posizione, comunque nel pacchetto di mischia assieme agli altri competitors, o almeno di quelli tra seconda e decima piazza. Hors-categorie, invece, c'è Aleix Espargaro, che con un giro spaziale tirato fuori dal cilindro nell'ultima occasione utile ha rifilato ben sette decimi scarsi a tutta la concorrenza, prendendosi la prima piazza di giornata. In seconda posizione, lontanissimo, c'è il comunque ottimo Jorge Martin, che precede la KTM di Brad Binder, l'altra Aprilia di Maverick Vinales (caduto a inizio sessione), la Ducati del compagno Johann Zarco e poi quelle di Bagnaia e di Marco Bezzecchi, che con un brutto highside a fine sessione ha destato preoccupazioni nel box VR46 e non solo. Anche il suo compagno Luca Marini è avanzato alla Q2 diretta, subito dietro all'altra KTM ufficiale di Jack Miller e alla Ducati del team Gresini Racing guidata da Alex Marquez. Dal secondo al nono sono tutti racchiusi in quattro decimi.

GIAPPONESI DELUSI Primo dei delusi è il box Yamaha che con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli occupa 11° e 12° posizione. Anche Marc Marquez con la sua Honda ha sperato nella qualificazione fino al terzo settore del suo giro migliore, quando è stato rallentato da un trenino perdendo quei centesimi fondamentali per la conquista della top ten e del conseguente accesso alla Q2. Alle sue spalle anche Miguel Oliveira (Aprilia), il già citato Bastianini e Fabio Di Giannantonio. In crisi nera la Honda, che a parte Marquez mette in 18°, 20° e 22° piazza i suoi alfieri, rispettivamente Joan Mir, Takaaki Nakagami e Iker Lecuona, mentre lato KTM fa passi avanti per il team GasGas il rientrante Pol Espargaro, che migliora di oltre due secondi il crono della mattinata e scala una posizione rispetto alle FP1, penultimo ma contento. Tirando le somme, sono dieci moto europee a terminare in Q2, con le giapponesi Yamaha e Honda tutte fuori dalla top ten, un dato che aggrava la crisi tecnica delle case del Sol Levante.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/08/2023