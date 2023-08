MotoGP Gran Bretagna 2023, Bezzecchi subito al top nelle FP1 di Silverstone

La MotoGP è tornata, la lunga attesa estiva si è conclusa stamattina a Silverstone. Accompagnata da un meteo propriamente invernale e tipicamente british, ha preso il via il weeekend del Gran Premio di Gran Bretagna e con ben quattro Ducati davanti a tutti già dalla prima sessione, tra le quali non figura quella di ''Pecco'' Bagnaia. Ma andiamo per ordine. Nuovo format, e dunque le prove libere 1 servivano solo per mettere a punto la moto, con i tempi fatti registrare stamattina che non concorreranno alla qualificazione alla Q2 di domani mattina. Il migliore di tutti è stato Marco Bezzecchi, che assieme al compagno Luca Marini ha fatto lavoro di squadra per il VR46 team, portando i due alfieri di Valentino a occupare le prime due posizioni. I tempi sono ancora oltre i 2 minuti netti, in ogni caso il 2.00.295 fatto registrare dal ''Bez'' è quello che più si avvicina al muro che verrà con ogni probabilità infranto questo pomeriggio. ''Maro'' si è fermato ad appena 36 millesimi, mentre Jorge Martin del team Octo Pramac Racing a 75 millesimi. Completa il poker Ducati il suo compagno di squadra Johann Zarco che si è fermato a 172 millesimi dalla vetta. Nella top ten chiudono anche Jack Miller (KTM), Aleix Espargaro (Aprilia), un ottimo Franco Morbidelli con la Yamaha (caduto, però, a fine sessione), Raul Fernandez (Aprilia), Maverick Vinales (lasciato a piedi dalla sua Aprilia subito dopo la bandiera a scacchi) e Fabio Quartararo (Yamaha), con distacchi che vanno dai 3 ai 9 decimi.

PECCO INSEGUE Non figura tra i primi dieci Francesco Bagnaia, che a fine sessione ha ''chiacchierato'' un po' con una moto che, evidentemente, non fa proprio tutto ciò che il pilota le chiede. 14° il crono di Pecco a 1''2 da Bezzecchi, e dietro anche alle altre Ducati di Alex Marquez ed Enea Bastianini (caduto, tra l'altro, pericolosamente dopo le prove di partenza e alla KTM di Brad Binder. Un copione già visto altre volte, con il campione del mondo non nuovo a partenze lente, e abituato a crescere nel corso delle sessioni. Alle sue spalle Marc Marquez con una Honda che ha portato qualche novità in pista ma nulla di trascendentale. Lo spagnolo è comunque il migliore della pattuglia di Tokyo, con Takaaki Nakagami 18°, Joan Mir 20° e Iker Lecuona (il sostituto del titolare Alex Rins, ancora infortunato) 21°. Da segnalare anche il 16° posto di Fabio Di Giannantonio con l'ottava Ducati, e il 22° del rientrante Pol Espargaro, che paga 3''5 dalla vetta ma che sta iniziando a riprendere confidenza con la velocità dopo oltre tre mesi di assenza. In bocca al lupo Polyccio.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/08/2023