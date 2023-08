MotoGP Gran Bretagna 2023, Bezzecchi, pole sotto il diluvio! 4° Bagnaia

La pioggia è protagonista del sabato di MotoGP a Silverstone. La pole position del Gran Premio di Gran Bretagna se la prende un Marco Bezzecchi sensazionale sul bagnato, capace di beffare un maestro del genere come Jack Miller e di mettere la sua Ducati davanti a tutti. Il pilota della KTM sarà comunque secondo, con un giro trovato all'inizio della Q1, prima che le condizionie meteorologiche peggiorassero ulteriormente e portassero a una rovinosa caduta (senza danni per il pilota) anche per il Bez. In prima fila con loro due c'è Alex Marquez con la Ducati del team Gresini Racing, capace di prendersi la terza posizione, prima di scivolare anch'esso all'inizio del giro successivo. Va piuttosto bene anche a Francesco Bagnaia, che con il primo giro lanciato ottiene un crono che varrà alla fine il quarto posto, e poi cade non riuscendo a tornare in tempo ai box per prendere la seconda moto, mostrando un potenziale sicuramente superiore.

No warning at all for Bez! 😮



It looks like he'll still take pole position regardless! 👀#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/e7HRsV2ffe — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2023

MARTIN SI DIFENDE In seconda fila, al fianco di ''Pecco'' Bagnaia, scatterà l'ottimo Augusto Fernandez, che in condizioni di bagnato si trova sempre a suo agio e piazza la sua KTM-GasGas, in quinta posizione a un'incollatura dal ducatista. Con loro c'è ance Luca Marini, anch'esso caduto con la sua Ducati del team VR46 nelle ultimissime fasi. Terza fila per Jorge Martin, che ci mette una pezza con l'ultimo giro buono e si prende una posizione non troppo penalizzante nella lotta al titolo, davanti all'Aprilia di Maverick Vinales e all'altra Ducati del team Pramac Racing, Johann Zarco. Quarta fila, infine, per Brad Binder con la KTM, per Franco Morbidelli con la Yamaha e per Aleix Espargaro con l'Aprilia, uno che sull'asciutto aveva fatto vedere potenzialità enormi ieri, ma a cui la pioggia ha rovinato i piani. Nella sprint del pomeriggio i piloti dovrebbero trovare ancora pista bagnata, ma in condizioni meno estreme, mentre domani c'è qualche possibilità di correre la gara domenicale sull'asciutto.

MORBIDO VOLA, DIGGIA SPRECA Nella bagnatissima Q1, giunta dopo una sessione intera di prove libere passata ad allenarsi sotto la pioggia battente, sono emersi - è proprio il caso di dire - Franco Morbidelli e Augusto Fernandez (GasGas). Il pilota della Yamaha ha dominato la sessione migliorando a ogni giro e prendendosi un posto in Q2 e rifilando un secondo allo spagnolo. Chi è rimasto fuori dalla sessione decisiva per pochi centesimi è stato Enea Bastianini che domani occuperà con la sua Ducati la 13° posizione in griglia, in compagnia di Marc Marquez (Honda) e di Pol Espargaro (GasGas) che completano la quinta fila. Sesta fila per Miguel Oliveira (Aprilia), Iker Lecuona (Honda) e per uno sprecone Fabio Di Giannantonio, che aveva l'occasione della vita ma è scivolato a inizio sessione, vanificando la possibilità di approdare in Q2 e sfruttare queste condizioni per lui ideali. Ricordiamo che con il bagnato Diggia riuscì a prendersi la pole al Mugello nel 2022. In settima fila ci saranno Joan Mir (Honda), Raul Fernandez (Aprilia) e Takaaki Nakagami (Honda), tutti lontanissimi. Il peggiore di tutti, per un problema tecnico, è stato Fabio Quartararo, che si è fermato in pista e non è riuscito a qualificarsi. Scatterà 22° e ultimo con la sua Yamaha.

🛑 @FabioQ20 will start LAST!



It's going to be a very very difficult #TissotSprint and Grand Prix for the Frenchman! 🤯#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/Ywp23myG9D — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2023

