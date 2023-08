MotoGP Gran Bretagna 2023, Alex Marquez vince la sprint davanti a Bezzecchi. Bagnaia 14°

La vittoria della gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna va, a sorpresa, ad Alex Marquez. Il fratello d'arte, bicampione del mondo in carriera nelle serie cadetti, sa sfruttare meglio di tutti le condizioni di pista umida, si prende la vetta al terzo giro e non la molla più, inseguito dal tenace Marco Bezzecchi che gli arriva incollato al traguardo. Sul podio sale anche Maverick Vinales, in rimonta con la sua Aprilia, davanti a Johann Zarco (Ducati), Aleix Espargaro (Aprilia), Jorge Martin (Ducati), Jack Miller (KTM), Augusto Fernandez (GasGas) e Brad Binder (KTM). Questi gli uomini a punti, con Francesco Bagnaia che non aveva il passo e ha chiuso in calando solamente 14°, dietro anche a Miguel Oliveira e agli italiani Luca Marini (11°), Fabio Di Giannantonio (12°) ed Enea Bastianini (13°) e davanti a Franco Morbidelli (15°). Ma vanno male tutti i campioni del mondo della classe MotoGP oggi, con Joan Mir 17°, Marc Marquez 18° e Fabio Quartararo addirittura 21°. Nella classifica del mondiale Pecco perde 9 punti da Bezzecchi e 4 da Martin, ma resta saldamente al comando. A fine gara il pilota italiano ha lamentato problemi importanti con le gomme, che dovrà per forza di cosa sistemare entro domani in vista della gara lunga delle 14.

We've seen the flashes of potential so far! 💪



But finally @alexmarquez73 puts it all together! 🙌



Perfection in a tricky #TissotSprint! ✅#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/K06Qg0mV2l — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2023

MILLER SU, BAGNAIA GIU Su una pista ancora bagnata ma in rapido asciugamento (tutti i piloti sono partiti con gomme da pioggia a mescola media), Jack Miller è stato il più efficacie con la sua KTM e si è subito messo a tirare il gruppo, inseguito da Bezzecchi e da un Martin scattato eccezionalmente dalla terza fila. Problemi invece per Bagnaia, che per non prendere rischi, è prima scivolato in 8° posizione, poi in 12° a causa di una manovra esuberante di Zarco. Al termine del primo giro Martin ha passato anche Bezzecchi prendendosi la seconda piazza e approfittando delle difficoltà del leader della classifica, seguito comunque dal Bez e da Alex Marquez. Augusto Fernandez è rimasto in quinta posizione dopo aver assaggiato nel corso del primo giro anche la terza, inseguito dalle due Aprilia di Vinales e Aleix Espargaro con anche Luca Marini scivolato in nona posizione.

The reigning champ has had a terrible first lap! 🤯



He's down to 12th as @jackmilleraus leads! 🚀#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/zGzGWFVysi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2023

CHE MARQUEZ (ALEX)! Nel corso del secondo giro si scatena Alex Marquez, che ne passa tre e si porta al comando, con Bezzecchi che non ci sta e passati Martin e Miller si mette al suo inseguimento già nel terzo giro. Da dietro continua la risalita delle Aprilia con Vinales e Aleix Espargaro che braccano la Ducati del team Pramac numero 89. Bagnaia, intanto, resta ancorato in 12° posizione fino al 3° giro, riconquistando l'11° con il sorpasso a un ottimo Pol Espargaro, al rientro dopo 3 mesi di assenza. Mentre Alex Marquez tenta la fuga e Bezzecchi non lo lascia andare, Vinales passa Martin e si mette in quarta posizione con Miller nel mirino. A sorpassare lo spagnolo anche l'altra Aprilia di Aleix Espargaro che si prende la quinta posizione dopo un giro di lotta. Dietro di loro Bagnaia deve remare per riportarsi sulla coppia Binder-Marini che sono in lotta per un punticino.

VINALES CI PROVA! A sei giri dalla fine Alex Marquez comanda con un secondo di margine su Bezzecchi, che è inseguito dall'Aprilia di Maverick Vinales, terzo dopo una gran lotta con Jack Miller. Alle spalle dell'australiano torna minaccioso Aleix Espargaro, mentre Jorge Martin deve guardarsi le spalle dal compagno di team Johann Zarco. Sono in zona punti anche le due KTM di Augusto Fernandez e Brad Binder, mentre Marini si stacca e Bagnaia perde nuovamente una posizione a vantaggio di un velocissimo Miguel Oliveira che sta risalendo dalle retrovie. Nessun punto in vista oggi per il leader del mondiale. A 5 giri dalla fine ecco i sorpassi: Aleix Espargaro passa Miller e Zarco supera Martin che così facendo prenderebbe 3 preziosi punticini.

VEDI ANCHE

Both Aprilias have picked off @jackmilleraus now! 🔄



Maverick has the last podium spot just ahead of his teammate! 👏#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/PfMz0Uqm8w — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2023

LOTTA A DUE A quattro giri dal termine Zarco passa Miller prendendosi la quinta piazza e mandandolo largo, consentendo a Martin di infilarsi e salire in sesta posizione. Gara da dimenticare, invece, per Bagnaia che viene passato anche da Fabio Di Giannantonio, mentre Oliveira come un fulmine passa anche Marini e mette nel mirino Binder per provare a conquistare un punticino. Davanti il margine di Alex Marquez su Bezzecchi oscilla tra 8 decimi e 1''2, con il Bez che nella testa starà pensando se accontentarsi di 9 preziosi punti o se lottare per la vittoria. Dietro danno spettacolo Martin e Miller che si scambiano più due volte la posizione con Martin che alla fine resta in sesta posizione. Problemi enormi nelle retrovie anche per Marc Marquez, che scivola giro dopo giro addirittura fuori dai primi 18, alle spalle anche del compagno Joan Mir.

VINCE ALEX! All'inizio dell'ultimo giro le posizioni sono ben definite. Alex Marquez vede la vittoria con 9 decimi di margine su Bezzecchi e 2''8 su Vinales. Per la quarta posizione si presenta l'arrembante Zarco, che supera Aleix Espargaro ma non può fare di più. Davanti Bez riesce a ricucire sullo spagnolo ma non abbastanza per attaccarlo e arriva così il primo successo dell'anno per Alex Marquez della Gresini Racing - Ducati, che trionfa su Bezzecchi, Vinales, Zarco e Aleix Espargaro. A punti finiscono anche Jorge Martin, con 4 lunghezze rosicchiate a Bagnaia in classifica, poi le tre KTM di Miller, Fernandez e Binder. Giornata da dimenticare per i campioni del mondo MotoGP: Pecco Bagnaia 14° e alla fine è stato passato anche dal compagno Bastianini, Marc Marquez, finito in 18° piazza anche alle spalle del compagno Joan Mir, e Fabio Quartararo, penultimo in 21° piazza.

Clicca qui per tutti i risultati del weekend del Gran Premio di Gran Bretagna 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/08/2023