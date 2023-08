MotoGP Austria 2023, Bagnaia inarrestabile: quinto trionfo e fuga nel mondiale!

Francesco Bagnaia continua la sua marcia trionfando anche nel Gran Premio d'Austria di oggi e chiudendo un weekend da en plein: 37 punti (come a Portimao e al Mugello) e vantaggio portato ai massimi storici su Martin (+62) e Bezzecchi (+68). Il campione del mondo vestito di rosso Ducati ha fotocopiato la partenza di ieri trainando Binder per circa metà gara prima di andargli via senza appello. Deve remare, invece, Marco Bezzecchi per conquistare un gran bel terzo posto, giunto al termine di un duello lunghissimo con l'ottimo Alex Marquez, poi quinto battuto anche da Luca Marini. Tre italiani e quattro Ducati in top 5. I delusi iniziano dalla sesta posizione in poi, con Vinales che sbaglia ancora la partenza e mette la sua Aprilia davanti alla Ducati di Jorge Martin, penalizzato da un long lap penalty per la manovra avventata di ieri in partenza. Buona gara anche di Fabio Quartararo, che chiude ottavo davanti ad Aleix Espargaro ed Enea Bastianini, e di Franco Morbidelli, 11° sul limitato Marc Marquez. Male Johann Zarco e Jack Miller, che non incidono e sono 13° e 15°, con in mezzo Augusto Fernandez mentre Pol Espargaro scivola in 16°. Non vedono il traguardo Miguel Oliveira, Raul Fernandez e Joan Mir.

SCATTO BAGNAIA! In conseguenza alla partenza garibaldina nella sprint di ieri, Jorge Martin è stato penalizzato con un long-lap da scontare entro i primi giri della gara lunga. Tutti con Hard e Medium, unico con le soft al posteriore è Marc Marquez. Alle 14 in punto scatta il giro di ricognizione davanti a 173 mila persone, con un cielo sereno e una temperatura superiore ai 26°. Si accendono le luci rosse e via! Allo spegnimento dei semafori scatta bene come ieri Bagnaia che si tiene dietro Binder e Miller, quest'ultimo dopo un duello con Marini. Parte male anche oggi Vinales ma non ci sono incidenti e dunque può cominciare la rimonta dalla 10° posizione dietro anche ad Alex Marquez, che sopravanza Marini, a Bezzecchi, Quartararo, Martin e Bastianini, autore di un'ottima partenza e del miglior tempo nel warm up mattutino. La Bestia però commette un erroree scivola fuori dalla top ten con Vinales che è ottavo al termine del primo giro, dopo aver passato Quartararo. Nelle retrovie Marquez: 17°.

FUGA A DUE! Bagnaia e Binder provano come ieri a fare il vuoto, con Miller seguito dalle Ducati di Alex Marquez, Marini e Bezzecchi. Martin e Vinales seguono leggermente staccati, con lo spagnolo della Ducati Pramac su cui grava un long lap penalty. All'inizio del terzo giro il vantaggio dei primi due sul quartetto inseguitore è di circa un secondo, poi Vinales perché Martin è scivolato in 13° posizione dopo aver scontato la sua penalità. Davanti a lui ci sono anche Espargaro, Bastianini, Zarco, Quartararo e Oliveira. Davanti Bagnaia si prende il record in gara in 1:29.8 ma Binder si fa vicinissimo e prova ad attaccarlo. I primi due hanno qualcosa in più e volano a quasi 2'' su Alex Marquez, che nel frattempo passa Miller e tenta di staccarsi dalla compagnia. Bezzecchi anche ha superato Marini prendendosi la quinta posizione.

ARRIVA IL BEZ! Bezzecchi ha fretta di non farsi scappare il più giovane dei Marquez e supera Miller nel corso del sesto giro, gettandosi all'inseguimento dello spagnolo. Anche Marini passa un Miller in crisi prima della fine del sesto giro. All'inizio del settimo giro Bagnaia e Binder proseguono appaiati mentre si ritira Miguel Oliveira con la livrea speciale per il GP e lasciando la sua 12° posizione a Martin, che ancora non ha iniziato la sua rimonta. Chi va forte è Bezzecchi, che sembra in grado di riprendere Alex Marquez e di attaccare il terzo gradino del podio. Risale in 15° posizione Marc Marquez, che come ieri ha davanti Morbidelli che però è bravo a passare Pol Espargaro, mentre poco avanti a loro Zarco passa Quartararo e lo lascia tra le grinfie di Martin, che diventa 11° nel corso del nono giro.

⬇️ @jackmilleraus is going the wrong way now!



The VR46 duo have also discarded him! 📈#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/rDjva88zKu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 20, 2023

PECCO ALLUNGA! Inizia il decimo giro, con un terzo di gara alle spalle non cambia lo scenario principale con Bagnaia e Binder sempre appaiati, e con un vantaggio di 1''6 su Alex Marquez e Bezzecchi. Marini, Miller, Vinales, Aleix Espargaro, Bastianini e Zarco completano la top ten, con Vinales che inizia ad attaccare la sesta piazza di un Miller che si difende con gli artigli. Tra il sesto e l'undicesimo posto si forma un bel gruppetto da battaglia, con Marini poco più avanti, per ora al sicuro. Cambia qualcosa in testa, con Bagnaia che per la prima volta porta a circa mezzo secondo il suo vantaggio sulla KTM del sudafricano Binder, e poi a sette decimi nel corso dell'11° giro. Vinales riesce intanto a superare Miller, così come fa all'inizio del giro 12 anche l'altra Aprilia di Espargaro. L'australiano scivola indietro e ora deve difendersi dalle tre agguerrite Ducati di Bastianini, Martin e Zarco. E difatti entro la fine del dodicesimo giro Jack perde altre due posizioni.

Maverick's through! 👏



He's got a +2 second gap to close up to Marini! ⏱️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/5EUFU4skEn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 20, 2023

YOYO BASTIANINI! Lo spettacolo è nel gruppo centrale, con Bastianini che dopo essere salito in ottava piazza ha perso un duello con Martin venendo ripassato anche da Miller e Zarco e precipitando in 11° piazza. Nel frattempo cade anche Joan Mir, a cui non ne va dritta una quest'anno. Bastianini intanto all'inizio del 14° passaggio si riprende quantomeno la top ten passando Zarco e mettendo nuovamente nel mirino Miller. Davanti, intanto, decimino dopo decimino, Bagnaia lambisce il secondo di margine su Binder, con il sudafricano che può contare su 2 secondi di margine su Alex Marquez, braccato da un Bezzecchi che non riesce però a superarlo. Marini è sempre quinto ma più staccato, e non deve ancora preoccuparsi del ritorno di Vinales. Martin è settimo, con Aleix Espargaro e Bastianini subito dietro, bravo a superare di nuovo Miller. Quartararo anche ha un sussulto, passa Zarco e si mette in 11° piazza. Arriva al giro successivo anche il sorpasso su Miller e l'ingresso del francese nei dieci.

VEDI ANCHE

BEZ CI PROVA! All'inizio del 16° giro Marco Bezzecchi prova una prima staccata folle a curva 1 ma va lungo e torna alle spalle di Alex Marquez, ma sembrerebbe che l'italiano ne abbia per aumentare il ritmo nella seconda parte di gara. Davanti Bagnaia porta a 1''2 il vantaggio su Binder, che ne ha 2''6 su Marquez. Anche Marini ha commesso un errore e Vinales ora lo vede più vicino, poi Martin, Aleix Espargaro, Bastianini e quartararo chiudono la top ten. Su Zarco in 12° posizione piomba anche Morbidelli, che si porta dietro Marc Marquez, 14°. Nei due giri successivi Bagnaia guadagna ancora e si porta a 1''7 su Binder. Chi invece dopo il primo tentativo ha problemi a tornare sul ritmo è proprio Bezzecchi, che scivola a 6-7 decimi da Marquez. Dieci giri al termine e Pecco fa lo strappo: 2''4 su Binder, con Marquez che non recupera e Bezzecchi che reagisce e torna sull'iberico. Morbidelli intanto sale in 12° piazza e vede Miller davanti a sé. Inizia il 20° giro e Bez ci riprova su Marquez, stavolta senza andando lungo, ma lo spagnolo incrocia e resta davanti. Della bagarre approfitta Marini che si riavvicina.

BEZ A PODIO! 9 giri al termine è sale a 3 secondi abbondanti il vantaggio di Bagnaia su Binder, che ne ha più che altrenttanti sulla coppia Marquez-Bezzecchi. Nel corso del 21° giro Bez cambia schema e cerca altri punti di attacco, senza successo. Anche nel corso del 22° giro Bez ci prova ma Marquez chiude tutte le porte fino alla curva 9, dove Bez si inserisce lasciando l'iberico preda di Marini! Luca ci prova subito ma Alex chiude in curva uno, mentre Bezzecchi prova a scrollarsi di dosso i due, con 3''5 però da recuperare su Binder. Davanti Bagnaia ha accresciuto il suo margine a 4''5 sul sudafricano della KTM, mentre sulle soglie della top ten Quartararo ha passato Bastianini salendo in 10° piazza davanti a Morbidelli e Marc Marquez. 6 giri al termine e scende a 3'' il vantaggio di Binder su Bezzecchi, con Marini ora alle prese con lo stesso pilota che ha impegnato il compagno per diversi giri prima di lasciarsi sorpassare.

Finally, Bez makes the move stick! 👏



And just in time as @Luca_Marini_97 has joined the party! 👀#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/KDICDOYJqG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 20, 2023

MARINI QUARTO! Cinque giri al termine! Bagnaia ha 5'' di vantaggio su Binder, che ne ha 2''7 su Bezzecchi. Marquez e Marini si giocano la quarta posizione, mentre Vinales, Martin e Aleix Espargaro sono staccati tra loro. L'ottava piazza dell'iberico è però ghiotta per un ottimo Quartararo, seguito da vicino da Bastianini. Morbidelli, Marquez, Miller, Zarco e Pol Espargaro chiudono la zona punti. Bagnaia e Vinales hanno un track limits warning a testa. Marini prova una prima manovra su Marquez che incrocia in curva 6 e torna davanti. Marini ci prova e ci riecse però all'inizio del giro 26 in curva 1: pulitissimo! Bezzecchi invece non rimonta su Binder e si dovrà accontentare del terzo posto. Tre piloti italiani sono nelle prime quattro posizioni del GP d'Austria quando mancano meno di tre giri al termine.

PECCO TRIONFA! Due giri al termine, Bagnaia vola in carrozza verso la quinta vittoria dell'anno dopo quelle di Portimao, Jerez, Mugello e Assen, ha 5''5 su Binder quando inizia l'ultimo giro, con Binder che ha in tasca il terzo podio domenicale 2023 dopo il secondo posto di Jerez e il terzo di Silverstone. E finisce così! Pecco trionfa e vola nel mondiale, guadagnando altri 9 punti su Bezzecchi e 16 su Martin! Sul podio con lui Binder e Bezzecchi, ottimo quarto posto per Luca Marini. Un trio spagnolo con Alex Marquez, Maverick Vinales e Jorge Martin dalla 5° alla 7° posizione, poi chiudono la top ten Fabio Quartararo, che passa all'ultimo giro Aleix Espargaro, ed Enea Bastianini. In zona punti terminano la loro gara Morbidelli, Marquez, Zarco, Augusto Fernandez e Miller. Non pervenuti Diggia, che rischia il suo posto in Ducati, e Takaaki Nakagami, 17° a 18° dietro a Pol Espargaro. 19° Savadori e 20° Lecuona chiudono la classifica.

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/08/2023