MotoGP Austria 2023, poker di Bagnaia nella sprint! Binder e Martin sul podio

Francesco Bagnaia cala il poker, vincendo nel weekend del Gran Premio d'Austria la quarta sprint dell'anno dopo quelle di Portimao, di Austin e del Mugello. Il pilota della Ducati resiste alla temibile partenza KTM e fiacca la resistenza di Brad Binder, andandosi a prendere la vittoria in solitaria. Sul podio oltre al sudafricano sale Jorge Martin, che ha innescato l'incidente al via che è costata la gara a Bezzecchi, Oliveira, Zarco, Bastianini e Quartararo, e che per prendersi la terza posizione è arrivato al contatto con Marini, provocandone la caduta. Entrambi a terra, dunque, gli alfieri del VR46 sotto agli occhi proprio di Valentino Rossi mentre in quarta posizione è finito l'ottimo Alex Marquez, che ha beffato un Jack Miller partito forte ma poi scivolato fino alla quinta posizione. A punti anche un fantastico Pol Espargaro, alla seconda gara dopo il rientro dall'infortunio, che ha preceduto il fratello Aleix Espargaro e un Maverick Vinales che in partenza ha sbagliato l'abbrivio, scivolando molto indietro e restando coinvolto nel maxi-incidente. L'ultimo punto a disposizione se lo è aggiudicato un buon Franco Morbidelli, che ha tenuto a bada Marc Marquez fino al traguardo.

GIU BEZ E MARTIN Temperature alte, cielo sereno e 23 piloti schierati in griglia per la sprint di Spielberg. Unico assente Alex Rins, ancora infortunato e rimpiazzato dal pilota Honda della Superbike, Iker Lecuona. Dopo il giro di ricognizione tutti pronti alla partenza con Bagnaia davanti a Vinales e Binder. Allo spegnimento dei semafori ti aspetti le KTM, che scattano comunque benissimo, ma Pecco Bagnaia mantiene la prima posizione davanti a Binder e Miller. Alla prima curva, però, finiscono giù tantissimi piloti tra cui Bezzecchi, Zarco, Oliveira, unico a riuscire a ripartire. Tutto il caos è stato generato da un contatto tra Martin e Quartararo e i più penalizzati sono stati Vinales, Quartararo e Bastianini, coinvolti senza cadere e finiti a fondo gruppo! Ai piedi del podio si mettono le Ducati di Marini, Marquez e Martin, con Pol Espargaro risalito addirittura in settima piazza davanti al fratello Aleix e a Marc Marquez. Transita in decima posizione al termine del primo giro Morbidelli.

SE NE VANNO IN DUE Nel corso del secondo giro Binder tenta di passare Bagnaia ma il ducatista resiste in testa e in due se ne vanno, mettendo un secondo tra sé e Miller, quarto. Martin intanto supera Marquez e si mette a caccia di un buon Marini. Cade nel corso del secondo giro anche Takaaki Nakagami, che grazie al caos iniziale era salito in undicesima posizione. Fino al quarto giro le posizioni non cambiano, anzi, si sfilacciano, con Bagnaia che riesce a staccare di qualche centesimo Binder e con Miller e Marini che restano più staccati, mentre Martin li mette nel mirino senza riuscire a prenderli con facilità. Alex Marquez, Pol e Aleix Espargaro, Marc Marquez e Morbidelli chiudono la top ten, con Morbidelli, Diggia, Vinales, Mir, Lecuona e Savadori in zona punti. Davanti, intanto Bagnaia continua a ritoccare il fast lap nei primi tre giri dopo il primo.

ANCORA MARTIN! All'inizio del quinto giro, Marini riesce a passare Miller sul rettilineo, con Martin che approfitta di un errore dell'australiano poche curve dopo per salire in quarta posizione. Jack scivola dunque in quinta e deve guardarsi le spalle dal ritorno di Alex Marquez. Davanti Bagnaia ha circa mezzo secondo di vantaggio su Binder quando inizia il sesto giro. Cade, invece, e si ritira Lorenzo Savadori. Al via del settimo giro Martin comincia a punziecchiare Marini, alla chicane si mette al suo interno e lo tocca sul braccio, facendolo andare a terra. Oggi lo spagnolo ne ha buttati giù parecchi ed è probabile che i due episodi siano sotto giudizio degli steward. Nel mentre sale in quarta posizione Alex Marquez superando Miller e spingendola in sesta posizione, con Pol e Aleix Espargaro che vanno insieme poco distanti. Morbidelli supera nel frattempo Marquez e si prende l'ottava piazza con Vinales che torna nella top ten. Davanti, intanto, Bagnaia fa il vuoto e mette 1''1 tra se e Binder.

PECCO IN FUGA A due terzi di gara Bagnaia comanda con circa 1''5 su Binder mentre arriva la notizia di una penalità per Fabio Quartararo che ha fatto cadere Savadori costringendolo al ritiro, mentre non sono stati presi provvedimenti per le manovre di Martin, giudicate regolari entrambe. Lo spagnolo si gode così il terzo posto e non può fare meglio visto che Binder è lontano più di 2''5. Alex Marquez invece prova a riprenderlo, mentre Miller deve fare attenzione ai due Espargaro che lo seguono. Vinales, tra i più veloci in pista, passa sia Morbidelli sia Marquez e si porta in ottava piazza, raggiungendo il compagno di marca Espargaro nel corso di due giri e lasciando quei due a giocarsi un punticino. E siamo all'inizio del 12° passaggio. Bagnaia ha 2 secondi di margine su Binder, il quale ha portato a 2''7 il vantaggio su Martin.

PECCO TRIONFA! Nel corso delle ultime tre tornate Bagnaia alza di poco il ritmo potendo contare su un margine di sicurezza, con Binder e Martin comodamente sul podio. Lo spagnolo deve stare attento ai track limits, come però devono afare anche Alex Marquez e Miller. Vinales mette invece nel mirino i due Espargaro ma non è facile superare il compagno Aleix. Morbidelli intanto resiste strenuamente a Marquez, con Diggia, Mir, Bastianini, Raul Fernandez, Quartararo, Lecuona, Fernandez e Zarco che decide di ritirarsi a due giri dal termine. Nel corso dell'ultimo passaggio Vinales ci prova ma Espargaro chiude tutte le porte ed è questa l'unica azione in pista. Vince Bagnaia davanti a Binder e Martin. Alex MArquez, Jack Miller, Pol e Aleix Epsargaro, Vinales e Morbidelli finiscono in zona punti davanti a M. Marquez, Diggia, Mir, Bastianini, Raul Fernandez, Quartararo, Lecuona e Augusto Fernandez.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/08/2023