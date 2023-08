MotoGP Austria 2023, Bagnaia si prende la quinta pole dell'anno! Bez solo 7°

Una pole sensazionale per Francesco ''Pecco'' Bagnaia nel Gran Premio d'Austria. Il pilota della Ducati fa come sempre tutto da solo, senza aiuti di scie o compagni di viaggio, e costruisce con uno stratosferico terzo settore, seguito da un altrettanto ottimo quarto settore, la sua 23° pole in carriera nel Motomondiale, la quinta in stagione. 1:28.539 per il campione del mondo, che sfiora per appena 6 millesimi il fresco record della pista stabilito ieri da un Marco Bezzecchi oggi in difficoltà. Ma andiamo per ordine: in prima fila con il torinese ci saranno un mai domo Maverick Vinales, che spreca il suo ultimo tentativo buono (era comunque in ritardo sul tempo dell'italiano) andando lungo a curva 4, ma che con uno splendido 1:28.576 aveva già fatto il suo. Una prima fila significativa per il pilota dell'Aprilia, tutta da dedicare a Roberto Colaninno, presidente del Gruppo Piaggio scomparso stamattina all'età di 80 anni. Terza posizione e prima fila anche per Brad Binder, fresco di rinnovo con la sua KTM, staccato di poco oltre un decimo dal poleman.

DISASTRO MARTIN Tranne Bagnaia, i migliori tempi sono arrivati quasi tutti nel primo run, con la seconda fila occupata da Jack Miller, Alex Marquez e da un Luca Marini che invece riesce a sfruttare bene l'unica gomma da tempo rimasta nel suo ultimo tentativo. Una KTM e due Ducati dunque in seconda fila, e domani per Pecco sarà importante arginare le super-partenze del duo Binder-Miller, perché poi, andarli a ri-sorpassare, non sarà per niente facile sulla loro pista di casa. In terza fila scatterà un Marco Bezzecchi al di sotto delle attese, che non è riuscito a trovare il giro buono e replicare il record di ieri con il quale sarebbe scattato in pole position. Alle sue spalle il sempre ottimo Miguel Oliveira con l'Aprilia e un Fabio Quartararo che con la Yamaha aveva seguito la scia di Bagnaia nel primo tentativo. Quarta fila occupata da Johann Zarco (Ducati) e per i due delusi di giornata: Aleix Espargaro, scivolato nel primo tentativo con la sua Aprilia e incapace poi di trovare il feeling nel secondo, e soprattutto per un furibondo Jorge Martin, che si è visto cancellare tutti i giri buoni per track limits, e che domani scatterà dalla 12° casella.

MARQUEZ LONTANO Dalla lotteria della Q1 erano riusciti a passare il taglio gli ottimi Jack Miller, unico sotto la barriera degli 89 secondi con il tempo di 1:28.831 e riemerso dalla giornata difficile di ieri, e poi Luca Marini, che entra nella top 12 ai danni di una concorrenza agguerrita, in primis quella del rientrante Pol Espargaro, che con la KTM-GasGas avrebbe dovuto aprire la quinta fila se non fosse stato penalizzato ieri per aver danneggiato il giro buono di Marc Marquez. E allora Ci saranno Enea Bastianini (Ducati) e Franco Morbidelli (KTM) accompagnati dalla Honda di Joan Mir. l'ottimo Polyccio aprirà comunque la sesta fila, al fianco di Raul Fernandez e dell'ex compagno Marquez, in estrema difficoltà anche oggi. In settima fila scatteranno le altre due Honda di Takaaki Nakagami e Iker Lecuona, inframezzate dalla Ducati di un Fabio Di Giannantonio un po' deludente. L'ottava e ultima fila sarà condivisa, invece, dall'altra KTM-GasGas di Augusto Fernandez e dall'Aprilia del tester Lorenzo Savadori.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/08/2023