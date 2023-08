MotoGP Austria 2023, Bezzecchi e Bagnaia in Q2 in carrozza. Fuori Marquez

Marco Bezzecchi si prende il record della pista di Spielberg nelle ''practice'' del Gran Premio d'Austria e, con esso, il primo dei dieci posti a disposizione per il passaggio diretto in Q2, chiudendo il suo miglior giro in 1:28.533. Il pilota del team Mooney VR46 Racing ha poi accostato a bordo pista finendo la benzina e ritrovandosi proprio nel posto dal quale stava osservando la gara il suo ''boss'' Valentino Rossi, che l'ha riportato ai box con lo scooter. Missione compiuta per il Bez, ma non per il suo compagno Luca Marini, che non è riuscito a trovare il guizzo finendo fuori dalla top ten per una manciata di millesimi (26 per l'esattezza), così come per Enea Bastianini, che con la Ducati ufficiale oltre a vedersi privato del record stabilito lo scorso anno, è finito lontanissimo in 16° posizione, staccato anche dal compagno Francesco Bagnaia, terzo assoluto con un tempo realizzato con apparente facilità nel suo penultimo run in pista. Chi è degno di nota oltre a Bezzecchi è Maverick Vinales, che ha chiuso in seconda posizione - anch'esso sotto al vecchio record della pista - staccato di appena 44 millesimi.

Rossi Taxis are now open for business! 👏 @ValeYellow46, much more than just the team boss! 😎#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/8raiSwHliL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 18, 2023

MARQUEZ SFORTUNATO Gli altri qualificati al settore decisivo della qualifica sono Brad Binder (KTM), Johann Zarco e Jorge Martin (Ducati), Aleix Espargaro (Aprilia), un ottimo Fabio Quartararo (Yamaha) e Miguel Oliveira (Aprilia). Non riescono a raggiungere l'agognata Q2 il già citato Marini, anche un discreto Fabio Di Giannantonio, 12°, e un delusissimo Marc Marquez, che stava facendo il suo miglior giro quando è stato penalizzato dalla KTM-GasGas di Pol Espargaro (15°) alla staccata di curva 4. L'iberico della Honda ha avuto un'altra occasione al giro successivo, non riuscendo a sfruttarla, e domani dovrà passare dalla Q1 come anche un Jack Miller in netta difficoltà con la sua KTM. NOn una buona giornata neanche per Franco Morbidelli, 17° con la Yamaha, lontano circa mezzo secondo dalla soglia di qualificazione. Peggio di lui Joan Mir, addirittura 23° e ultimo con la Honda, a 1''8 dal crono di Bezzecchi e tre decimo peggio anche del tester Aprilia Lorenzo Savadori, 21°.

The FIM #MotoGP Stewards are going to look at this one! 👇@marcmarquez93 wasn't happy that he found traffic on his fast lap! ⚔️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/k8NDZeoRQu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 18, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/08/2023