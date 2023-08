Ufficiale: Binder e KTM insieme fino al 2026

Scrivi Brad Binder, leggi KTM. Il pilota sudafricano e la casa austriaca proseguiranno insieme il loro cammino nella MotoGP fino al 2026, altre tre stagioni e mezzo da adesso, grazie al rinnovo biennale siglato nel paddock del Red Bull Ring. Si tratta di un estensione anticipata del contratto che scadeva a fine 2024 per il concreto pilota di Potchefstroom, un classe 1995 che da quando è approdato in sella nel motomondiale, ossia nel 2015, ha guidato esclusivamente per il team KTM, e che viene direttamente dalla GP Academy di Mattighofen avendo esordito nella Rookies Cup. Dopo cinque anni con KTM Ajo, costellate da un titolo iridato in Moto3 e da 8 vittorie e 15 podi nei tre anni di Moto2, il numero 33 è passato nel 2020 alla MotoGP, sorprendendo per la costanza e per la competitività, ottenendo la sua prima vittoria in MotoGP nella sprint in Argentina. Ancora a caccia, dunque, della prima affermazione domenicale, Brad avrà tempo altri tre anni e mezzo per riuscirci e per mettere nel mirino ben altri traguardi.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI ''Il mio enorme ringraziamento va a KTM e ai dirigenti per aver avuto fiducia in me e per avermi permesso di essere parte di questo incredibile programma ancora per qualche anno'', ha spiegato Binder nel comunicato ufficiale. ''Ci stiamo avvicinando molto a quello che vogliamo ottenere in pista e non potrei dire di meglio sul mio team. Il 2015 e le prime gare corse sembrano lontanissime nel tempo, ma tutto passa in fretta e se guardo indietro vedo ai ricordi speciali che abbiamo creato. So, però, che c'è ancora tanto da fare e non vedo l'ora di costruire nuovi ricordi. Grazie a tutti''. A dare il ben-restato nel team anche il team manager di Red Bull KTM Factory Racing, Francesco Guidotti: ''Brad è un pilastro del nostro team e che resterà con noi ancora a lungo è una grande notizia, stiamo costruendo il nostro rapporto da molto tempo, è un pilota emozionante da guardare quando guida e con cui è fantastico lavorare. Voglio ringraziarlo per la sua fiducia, abbiamo ancora tanto potenziale da esprimere insieme''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/08/2023