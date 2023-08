Moto2 Austria 2023: strepitoso Vietti, rimonta e batte Acosta! Arbolino 6°

La vittoria che non t'aspetti al Gran Premio d'Austria! Celestino Vietti, dopo una prima metà di stagione in grande difficoltà, guida come ci aveva abituato lo scorso anno e torna a vincere una gara in Moto2 da Barcellona 2022, è la quarta affermazione in carriera nella categoria di mezzo. Il giovane ragazzo dell'Academy di Rossi ha rimontato dalla quinta posizione in cui era scivolato dopo il via, a suon di sorpassi su Arbolino, Dixon, Ogura e poi è andato a riprendere Pedro Acosta, che nel frattempo era scappato via. Il sorpasso è avvenuto, pulito e deciso, a sei giri dal termine, poi Celestino ha tenuto dietro lo spagnolo per quattro giri prima di scrollarselo di dosso e andare a trionfare in solitaria. Sul podio sale anche un ottimo Ai Ogura, mentre Tony Arbolino, autore di una buona partenza da 7° a 4°, ha dovuto accontentarsi della sesta piazza, perdendo altri 10 punti da Acosta e scivolando a -12 dalla vetta. Davanti a lui hanno chiuso anche Dixon e Chantra. In zona punti da segnalare anche il discreto 11° posto di Dennis Foggia, figlio anche di una valanga di cadute nella prima metà parte di gara: Sam Lowes, Darryl Binder, Zonta Van der Goorbergh, Alonso Lopez, Albert Arenas, Manu Gonzales, Joe Roberts e Aron Canet sono infatti finiti tutti nella ghiaia.

MOTO3 Nella classe d'esordio arriva il successo di Deniz Oncu al termine di unultimo giro sensazionale, che ha visto duellare tra loro ben quattro piloti. Alla fine a spuntarla è stato il turco, davanti al leader della classifica Daniel Holgado e al generosissimo Ayumu Sasaki, che aveva approcciato in testa l'ultima staccata. Quarto a un'incollatura il giovanissimo Collin Veijer, mentre buon sesto posto per Ricky Rossi. Altri due gli italiani a punti, 10° Nepa e 12° Bertelle. Al via erano scattati forte i due piloti KTM, portandosi via altri cinque: il poleman Veijer, Alonso, Masia, Sasaki e Rossi. Il gruppo era esploso quando Masia ha accusato un problema tecnico e Alonso, Sasaki e Rossi avevano perso tempo per scartarlo. A riprendere i tre di testa erano riusciti solo Alonso e Sasaki, con l'italiano che si era staccato ed era stato raggiunto da Ortolà (alla fine quinto). A 9 giri dal termine, però, era stato proprio Alonso a sdraiarsi alla staccata della nuova chicane, subito dopo essersi portato in testa, lasciando davanti i due su KTM del team Ajo e Tech3, e i due su Husqvarna del team Liqui Moly. Dopo una bella bagarre durata tutta la seconda metà di gara, a spuntarla all'ultimo giro per cinque millesimi è stato Oncu su Holgado. In classifica lo spagnolo può comunque consolarsi, allungando sul giapponese di altri 4 punti e portandosi a +26 complessivi.

L'ordine d'arrivo del GP d'Austria 2023 classe Moto2

V for victory and Vietti! ✌️



The Italian returns to the top step of the podium, and he does it ahead of @37_pedroacosta and @AiOgura79! 💪#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/hxXnhnLvuz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 20, 2023

La classifica del mondiale - Classe Moto2

L'ordine d'arrivo del GP d'Austria 2023 classe Moto3

La classifica del mondiale - Classe Moto3

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/08/2023