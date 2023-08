Moto2 Gran Bretagna 2023: Aldeguer trionfa, Acosta supera Arbolino in classifica

Aldeguer trionfa in Moto2 davanti a Canet e Acosta. Tripletta spagnola con un Arbolino in crisi solo 10° In Moto3 il colombiano Alonso da ultimo a primo!

Non una gara spettacolare quella della Moto2 del Gran Premio di Gran Bretagna. I fuochi d'artificio si vedono all'inizio e a metà gara, ma una volta scappato via, Fermin Aldeguer con la sua Boscoscuro non si è fatto più riprendere né da Aron Canet (nonostante una penalità per sorpasso con bandiere gialle), né da Pedro Acosta, che si accontanta del terzo posto, sufficiente a recuperare in classifica su uno spento Tony Arbolino, oggi autore di una buona partenza ma poi scivolato inesorabilmente fino alle soglie della top 10, subito davanti a Jeremy Alcoba e Celestino Vietti e dietro anche a Roberts, Gonzales, Baltus, Lowes, Ogura e Chantra, tutta gente che solitamente lo squalo di Garbagnate si mette dietro. A punti finiscono anche Salac, Arenas e Darryn Binder, quest'ultimo gravato di un long-lap penalty per aver buttato fuori gara Jake Dixon, caduto al primo giro. Subito dopo il via c'era anche stata una maxi caduta con quattro piloti a terra tra cui Dennis Foggia, incolpevole. In classifica ora Acosta ha 2 punti di margine su Arbolino e 52 su Dixon. Aldeguer è il terzo più giovane pilota a vincere in Moto2 dopo Acosta e Marc Marquez.

MOTO3 Bellissima è stata invece la gara della Moto3, con un gruppone di 19 piloti impegnati a sorpassarsi per quasi tutti i 15 giri, tra cui anche il rimontante Scott Ogden, che avrebbe dovuto scattare dalla seconda casella ma a cui si è spento il motore al via ed è partito dalla pitlane. Del gruppo non fa parte invece Jaume Masia, caduto nei primi giri anche se risalito in sella. A 3 giri dalla fine il gruppo si è scremato di Suzuki e Bertelle, caduti entrambi, restando con 17 piloti a giocarsi il podio. A spuntarla, al termine di un ultimo giro esaltante, è stato David Alonso, che partiva ultimo per essere scivolato nella Q1. Un'impresa incredibile quella portata a termine dal giovane colombiano, che ha beffato il giapponese Ayumu Sasaki e lo spagnolo Daniel Holgado. Quest'ultimo resta leader del mondiale con 22 punti di margine su Sasaki. Bella gara anche per Romano Fenati, che però nel finale ha scontato la scarsa potenza della sua Honda, chiudendo decimo. A punti anche Nepa e e Rossi mentre è solo 19° Farioli che scattava dalla 11° casella.

🇨🇴 First-ever Colombian winner

✅ A new star established

⏱️ 2nd closest top 15 in history!



What a race for David Alonso to take his first victory! 👏#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/5mZ0oTGYSb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 6, 2023

