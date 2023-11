MotoGP Malesia 2023, gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP resta nel sud-est asiatico per il Gran Premio della Malesia: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Sepang

GP DELLA MALAYSIA IN TV Una settimana di pausa e via, si riprendere per il rush finale del motomondiale. In palio tre titoli mondiali, il primo dei quali - quello della classe Moto2 - potrebbe finire già domenica nelle tasche di Pedro Acosta. Ma i riflettori saranno puntati soprattutto sulla MotoGP, dove Jorge Martin proverà a recuperare le 13 lunghezze che lo separano da Francesco Bagnaia in classifica iridata. I due piloti della Ducati daranno vita all'infuocato rush finale che comincerà con il Gran Premio della Malaysia a Sepang. e proseguirà le due domeniche successive in Qatar e in Spagna, con l'epilogo di Valencia.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel diciottesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali. L'appuntamento malese sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro anche sul digitale terrestre su TV8. In questo caso si potranno vedere in diretta qualifiche e sprint del sabato, e in differita - secondo gli orari riportati qua sotto - le gare della domenica.

MotoGP Australia 2023, Phillip Island: Francesco Bagnaia e Jorge Martin (Ducati)

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD E TV8

Venerdì 10 novembre

02.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

02.50 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

03.45 - PROVE LIBERE 1 - MOTOGP (SKY, NOW)

06.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

07.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

08.00 - PREQUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW)

Sabato 11 novembre

01.40 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

02.25 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

03.10 - PROVE LIBERE 2 - MOTOGP (SKY, NOW)

03.50 - QUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

05.50 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW)

06.45 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW)

08.00 - SPRINT - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

Domenica 12 novembre

03.40 - WARM UP - MOTOGP (SKY, NOW)

05.00 - GARA - MOTO3 (SKY, NOW, differita su TV8 alle 11.15)

06.15 - GARA - MOTO2 (SKY, NOW, differita su TV8 alle 12.30)

08.00 - GARA - MOTOGP (SKY, NOW, differita su TV8 alle 14.15)

MotoGP Giappone 2023, Motegi: Jorge Martin e Francesco Bagnaia (Ducati)

TUTTO SUL GP DELLA MALESIA 2023

La pista di Sepang ha una storia giovane. È stata una delle prime creazioni della penna di Hermann Tilke, l'architetto dei circuiti. Il suo debutto nel Motomondiale è avvenuto nel 1999 e da allora è stato appuntamento fisso, annullato una sola volta nel 2011, a causa del fatale incidente di Marco Simoncelli. Il tracciato è lungo 5,5 km e consta di 15 curve, 5 a sinistra e 10 a destra, per una carerggiata di 16 metri e due lunghi rettilinei da oltre 900 metri ciascuno. Saranno 20 i giri che impegneranno i centauri della classe regina, su questa lunga pista che ha mai visto solo negli ultimi anni i piloti girare sotto i 2 minuti in gara. Il record appartiene infatti a Jorge Martin, che lo scorso anno con la sua Ducati lo stabilì in 1'59''634 al 2° di 20 giri di gara, prima di cadere. L'iberico partiva anche dalla pole, con la quale aveva tolto a Fabio Quartararo il record del tracciato abbassandolo di oltre mezzo secondo e fissandolo in 1'57''790. Il più veloce su questo tracciato, ma nel lontano 2015, è stato Andrea Iannone, che con la sua Ducati GP15 ha toccato la velocità massima di 339,6 kmh.

L'incognita pioggia aleggerà sul Gran Premio per tutto il fine settimana, in cui sono previsti scroscioni monsonici alternati ad afose fasi di tregua, in pratica il classico clima malese di stagione. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 10 novembre - Temperature: max 32°, min 25°; temporali sparsi, precipitazioni 50%, umidità 74%, vento 8km/h.

Sabato 11 novembre - Temperature: max 31°, min 25°; temporale, precipitazioni 60%, umidità 76%, vento 8km/h.

Domenica 12 novembre - Temperature: max 31°, min 25°; temporale, precipitazioni 60%, umidità 76%, vento 10km/h.

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti l'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/11/2023