MotoGP Malesia 2023, Bastianini è tornato, che vittoria! Bagnaia 3° allunga su Martin

Enea Bastianini vince il Gran Premio della Malesia dominando dal primo all'ultimo giro, ed è una notizia bellissima. Il pilota che lo scorso anno conquistò la Ducati ufficiale a suon di risultati sorprendenti, vincendo quattro gare per il team Gresini Racing, ha passato un calvario tra infortuni e un adattamento complicato alla GP23. Ma a Sepang, dove lo scorso anno anno mise molto in difficoltà Bagnaia, oggi torna al successo e dimostra di essere il pilota che ricordavamo. Enea ha fiaccato la resistenza di Alex Marquez, nella sua scia per tutta la gara e di Francesco Bagnaia, che ha badato più a mettersi dietro Jorge Martin, al termine di una bella sfida nei primi giri, poi vinta alla distanza dal campione del mondo, che torna a +14 in classifica quando ne mancano ancora ben 74 da assegnare, è tutto apertissimo. In quinta posizione l'ottimo Fabio Quartararo alle spalle del poker Ducati. Il francese ha avuto la meglio su Marco Bezzecchi, poi Franco Morbidelli splendido settimo con l'altra Yamaha, e con un potenziale anche superiore se fosse stato più fortunato in qualifica. In top ten chiudono anche Jack Miller (KTM), Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Luca Marini (Ducati). Gara anonima di Marc Marquez, 13°, mentre tra le tante cadute figurano quelle eccellenti di Brad Binder e Aleix Espargaro, comunque nelle posizioni di rincalzo.

The BE(A)ST OR NOTHING for @Bestia23 🔝



His first podium in @ducaticorse red is a win! And it happens exactly where he left off last year 🏆#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/wuaPY1ojh4 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 12, 2023

BESTIA AL COMANDO! La terz'ultima gara del mondiale MotoGP scatta sotto a un cielo nuvoloso ma con la pista asciutta e un caldo torrido a cui ogni pilota risponde come può, tra giacche refrigeranti e asciugamani bagnati in testa prima del via. Scelta obbligata per le gomme, doppia media per tutti i piloti, che compiono il giro di formazione e si allineando sulla griglia per quella che è la terz'ultima gara dell'anno. Si accendono le luci dei semafori, allo spegnimento dei semafori parte benissimo Enea Bastianini che azzecca la traiettoria alla prima curva e si mette davanti a Marquez, Bagnaia, Bezzecchi e Martin, andato largo in curva 1. Dietro di loro l'ottimo Fabio Quartararo, autore nel miglior tempo del warm up, ma infilato da Miller nel corso del primo giro. Martin nel corso del primo giro riesce a recuperare la quarta piazza su Bezzecchi e si mette subito all'inseguimento di Bagnaia. Così transitano al termine del primo giro: Bastianini, Marquez, Bagnaia, Martin e Bezzecchi.

LOTTA IRIDATA! Già al secondo giro Martin mette nel mirino Bagnaia e sembra averne un po' di più in questi primissimi frangenti di gara. Davanti Bastianini e Marquez hanno meno di un secondo di margine sulla coppia che si gioca il mondiale, inseguita da Bezzecchi e Miller. In top ten anche Quartararo, Diggia, Binder e Vinales, con Marini sceso in 11° piazza, in lotta con le due Aprilia. Non arriva l'attacco di Martin nel corso del secondo giro, ma la pressione dell'iberico è altissimo. Davanti Bastianini e Marquez guadagnano circa un secondo su Pecco e Jorge, che forse stanno salvaguardando un po' la gomma anteriore. Il primo incrocio di traiettorie tra Martin e Bagnaia arriva al termine del terzo giro, con il campione del mondo che restituisce il sorpasso all'aspirante tale. Davanti vanno fortissimo Bastianini e Marquez, addirittura sotto all'1'59. Il secondo tentativo di Martin arriva nel quarto giro, con Pecco che lo rimette dietro dall'esterno. La lotta iridata si infiamma!

POSIZIONI SGRANATE Nel corso del quarto giro Bagnaia riesce ad allungare di qualche metro su Martin, con Bastianini e Marquez entrambi lontani 1''5 da Pecco. 1'' dietro a Martin c'è Bezzecchi, con Miller, Quartararo, Di Giannantonio, Binder, Marini e Morbidelli tutti in fila indiana alle loro spalle. Cade intanto e si ritira Joan Mir. Nel quinto giro Bagnaia allunga e prende 7 decimi a Martin, che si stacca leggermente. Anche Bastianini riesce a mettere qualche decimo tra sé e Marquez, otto per la precisione quando inizia il sesto giro. Si sgranano un po' le posizioni tra i primi quattro, mentre cade anche Miguel Oliveira con l'Aprilia ed è il secondo ritirato di giornata. Per qualche giro tutti badano alle pressioni di gomma, e i distacchi restano pressoché invariati. Il migliore in questa fase è Marquez, che si riporta a mezzo secondo da Bastianini, mentre Bagnaia paga 1''3 dallo spagnolo ma ne conserva 1'' sul rivale iridato Martin. Bezzecchi, invece, è a 3'' dal quarto posto. Cade e si ritira, intanto, anche Raul Fernandez, con la seconda Aprilia del team RNF.

MARTIN IN DIFFICOLTÀ La terza Aprilia a ritirarsi è quella di Aleix Espargaro, che scivola in curva 9 perdendo l'anteriore, come già gli era successo ben quattro volte venerdì. Quando termina il 10° giro e comincia la seconda parte di gara, Bastianini ha quasi un secondo su Alex Marquez, con Bagnaia che paga 1''5 sullo spagnolo e resta con 1''1 su Martin, che fa un po' di fatica e cala a 1''5 nel giro di poche curve. Ben distanziati i primi 4, c'è Bezzecchi al comando di un drappello furente che vede Miller, Quartararo, Diggia e Binder ingaggiatissimi tra loro e Marini e Morbidelli poco lontano. All'inizio dell'11° giro sale quasi a 2'' il margine di Pecco su Jorge, un margine che vale al momento 3 punti in più in classifica, ma la gara è ancora molto lunga. Il primo sorpasso dopo un bel po' di tempo lo porta a casa Morbidelli, che battaglia qualche curva con Marini e sale in 11° posizione. Tutti attendono e hanno paura del calo delle gomme con questo caldo. Dal gruppetto battagliero si toglie Brad Binder, che scivola e finisce nella ghiaia all'inizio del 12° giro.

Behind @88jorgemartin, it's all to play for! ⚔️



Bezzecchi is 5th, whereas no less than 4 riders are in contention for P6! 😮#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/cbnQAFErWB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 12, 2023

QUARTARARO RIMONTA Quando inizia il 13° giro Bastianini ha 1''4 di margine su Marquez, il quale conserva 1''5 vantaggio su Bagnaia, mentre Martin è scivolato a 2''2 da Pecco. Bezzecchi, Quartararo, Miller, Di Giannantonio, Morbidelli e Marini chiudono la top ten. In curva 11 arriva un altro sorpasso firmato Yamaha, quello di Quartararo su Miller che si prende la sesta posizione. Cade anche Taka Nakagami in curva 9 perdendo l'anteriore, sono sei le cadute in questa giornata. Dopo qulche giro per far rifiatare le gomme, Alex Marquez torna a spingere ma Bastianini ne ha ancora, e il distacco cala ma solo di poco, fino a 1''2. Bagnaia paga 1''7 da Marquez ma gli importa di più avere 2''4 su Martin. Quartararo ha un ottimo passo e proverà a riprendere Bezzecchi, che oggi compie tra l'altro 25 anni. Dietro di loro Miller e Diggia si sono un po' staccati, mentre Morbidelli prova a riprenderli. Cinque giri al termine e restano ben sgranati i primi quattro in classifica, con poche chance di battaglie tra loro a questo punto, a meno di un calo drastico di gomma. Chi invece sta andando fortissimo è sempre Quartararo, che passa Bezzecchi e si prende la quinta posizione!

ENEA, CI SIAMO! Cinque giri al termine, Bastianini torna ad avere 1''4 su Alex Marquez, che ha un margine di quasi 2'' su Bagnaia. Martin ha 3''3 di ritardo da Pecco ma un margine molto rassicurante su Quartararo di oltre 6''5. A questo punto l'importante per tutti è non perdere la concentrazione, perché soprattutto a Sepang 5 giri sono molto lunghi e rappresentano ancora un quarto di gara. 4 giri dal termine e il vantaggio tra i primi tre resta cristallizzato, l'unico a perdere ancora qualcosa è Martin che scende a 4''4 da Bagnaia. Tre giri al termine e Bastianini ruggisce, portando il suo margine su Marquez a 1''9 sul secondo, sulla pista dove ha ottenuto il suo ultimo podio in MotoGP lo scorso anno, quando vestiva proprio i colori oggi indossati dal più giovane dei fratelli Marquez.

BASTIANINI IS BACK! Due giri al termine e Bastianini vola verso il suo quinto successo in MotoGP dopo i quattro della passata stagione! Dietro l'unica posizione a cambiare in top ten è quella di Morbidelli, che riprende e supera Di Giannantonio salendo in ottava posizione. Comincia l'ultimo giro e la Bestia ha solo 5km davanti. Passano in fretta, in due minuti circa, ed Enea Bastianini vince a Sepang davanti ad Alex Marquez e Francesco Bagnaia, che si riprende con gli interessi i due punticini persi ieri nella sprint da Jorge Martin, riportandosi a +14 a due gare dalla fine del campionato. Quartararo e Bezzecchi confermano 5° e 6° posizione, mentre in 7° sale Franco Morbidelli all'ultimo giro, bravo, passando anche Jack Miller con la sua KTM. Chiudono la top ten gli italiani Fabio Di Giannantonio e Luca Marini! A punti anche Vinales, Zarco, Marc Marquez, Augusto Fernandez e Pol Espargaro. Iker Lecuona e Alvaro Bautista finiscono fuori dai punti, così come Nakagami che era risalito in sella dopo la caduta, ed è l'ultimo a vedere la bandiera a scacchi.

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/11/2023