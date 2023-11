MotoGP Malesia 2023, Bagnaia, la pole del merito! Martin e Bastianini in 1° fila!

Le qualifiche del Gran Premio della Malesia sono finite da pochi secondi quando queste righe vengono scritte, ma si può già passare al passato remoto, dicendo che mai una pole position fu più meritata di quella di Francesco Bagnaia a Sepang nel 2023. Il pilota torinese è l'emblema della correttezza. Ogni volta che è sceso in pista in qualifica da inizio anno non ha mai beneficiato della scia di nessuno, neanche quando era in difficoltà, non come altri - in primis Marc Marquez - che sistematicamente la cercano, anche quando, in difficoltà, non lo sono. E oggi, addirittura Jorge Martin, il suo rivale numero 1 per il titolo, nella Q1 l'ha seguito sfruttando le traiettorie dipinte dal campione del mondo per fare il nuovo record della pista in 1:57.549 nel corso del primo run. Nessun problema, perché quando Pecco è a posto non ce n'è per nessuno, e allora nel secondo run ha preso in mano la sua Desmosedici e ha continuato a non curarsi degli altri. E mentre dietro lo seguivano e Martin si stendeva sull'asfalto, lui riscriveva l'albo dei record del Sepang International Circuit timbrando un 1:57.491 - senza aiuti - prendendosi la prima piazza in griglia sia per la sprint, sia per la gara.

PRIME FILE TUTTE DUCATI Il tempo di Martin vale comunque la seconda posizione, per un nulla davanti a un altro che ha fatto le cose tutto da solo, e con pieno merito, Enea Bastianini, che torna a vedere la luce dopo un periodo buio, anche grazie a Pecco, che nelle FP2 - dopo una chiacchierata ai box tra compagni - gli ha svelato qualche piccolo segreto della GP23 e concesso di seguirlo in pista per fargli vedere le traiettorie giuste. Due Ducati ''Factory'' in prima fila, sei Ducati nelle prime sei posizioni della griglia: un dominio delle moto di Borgo Panigale. In seconda fila ci sono Alex Marquez, Luca Marini (Caduto nel secondo run dopo uno splendido primo tentativo) e Marco Bezzecchi mentre le altre moto sono tutte dietro. Terza fila per la KTM di Brad Binder, per la Yamaha di Fabio Quartararo e per l'Aprilia di Maverick Vinales, mentre la quarta fila sarà aperta dalla KTM di Jack Miller e chiusa dalle uniche due Ducati che non hanno trovato un giro buono in Q2, quelle di Fabio Di Giannantonio (che con il tempo della Q1 sarebbe stato quinto, ma è scivolato nel secondo run) e quella di uno sfortunatissimo Johann Zarco, che ha trovato solo bandiere gialle sulla sua strada in Q2.

FILOTTO DUCATI Nel corso della Q1 si erano unite alla festa le due Ducati non ancora qualificate alla Q2, ossia quelle di Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, entrambi non lontani dal vecchio record della pista. In quinta fila scatteranno invece Aleix Espargaro con l'Aprilia, bravo ad aver risolto i guai di ieri, quando era caduto ben quattro volte nelle due sessioni del venerdì, Augusto Fernandez con la KTM griffata GasGas e un delusissimo Franco Morbidelli, che aveva la possibilità di avanzare in Q2 con la sua Yamaha ma che ha incontrato nel corso del suo ultimo tentativo una bandiera gialla esposta a causa della caduta di Marc Marquez. L'otto volte campione del mondo sarà invece in settima fila, scivolato mentre cercava di succhiare la scia al rookie Fernandez. Tornando alla griglia, in sesta fila ci saranno tre iberici: Joan Mir (Honda), Pol Espargaro (KTM) e Raul Fernandez (Aprilia), mentre in settima il portoghese Miguel Oliveira (Aprilia) davanti a Marquez, e il giapponese Takaaki Nakagami (Honda), dietro. Ottava e ultima fila per i due piloti della Superbike, Alvaro Bautista (Ducati) e Iker Lecuona (Honda).

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/11/2023