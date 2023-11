Moto2 Malesia 2023: Pedro Acosta campione del mondo sulla scia di Rossi e Marquez!

Il titolo mondiale della classe Moto2 viene assegnato, come da copione, al termine del Gran Premio della Malesia. A vincerlo è stato lo spagnolo Pedro Acosta, che eguaglia Marc Marquez, conquistando il suo secondo titolo (il primo, nel 2021, in Moto3) dopo appena tre stagioni di motomondiale, qualcosa di analogo anche a quanto fatto da Valentino Rossi, che nel giro di tre anni, tra 1997 e 1999, fu campione 125 e 250. Basta questo a dare lo spessore del pilota, che il prossimo anno sarà in sella a una KTM in MotoGP e a cui oggi è stato sufficiente arrivare secondo alle spalle dell'imprendibile Fermin Aldeguer, lo spagnolo in odore di promozione nel team VR46 Racing se Luca Marini dovesse andare in Honda Repsol al posto di Marquez, e che ha chiuso con oltre 7 secondi di margine sul neo iridato. Voci di mercato a parte, Acosta ha beneficiato anche della gara disastrosa di Tony Arbolino, prima sfortunato al via, quando ha dovuto evitare Manu Gonzalez, scivolando dalla 4° alla 7° piazza, e poi pochi giri dopo, quando nel tentativo di rimontare ha toccato Ogura finendo sulla ghiaia e sprofondando in 24° posizione. Alla fine Arbolino sarà 10°, anche grazie alle tante cadute avvenute davanti a sé tra cui quelle di Guevara, Garcia, Canet, Lopez e anche di Celestino Vietti, quando era in piena lotta per il podio. Sul podio dietro ad Aldeguer e Acosta sale anche Marcos Ramirez, a completare la tripletta iberica, davanti a Ogura, Dixon, Chantra, Lowes, Roberts, Arenas e, per l'appunto, Arbolino. 15° Dennis Foggia.

MOTO3 A due gare dal termine, il mondiale della classe d'esordio resta un affare a due tra lo spagnolo Jaume Masia e il giapponese Ayumu Sasaki, con l'iberico che beneficia di un regalo da parte del team Liqui Moly Husqvarna Intact GP, visto che a vincere è stato il compagno di squadra di Sasaki, Colin Veijer. Il rookie olandese, al primo successo in carriera, batte il giapponese all'ultimo giro, privandolo di 5 importantissimi punti in classifica. Ora la classifica vede primeggiare Masia con 13 punti su Sasaki, al termine di una gara ricca di colpi di scena. Il primo momento clou del GP è avvenuto al quinto dei 15 giri totali, quando il giovane rookie colombiano David Alonso - che stava rimontando dalla 21° casella alla top ten - ha perso il controllo della sua moto, innescando un pericoloso incidente che ha coinvolto un altro pretendente al trono, lo spagnolo Daniel Holgado, oltre a Riccardo Rossi, Diogo Moreira e Taiyo Furusato. Un altro momento saliente è avvenuto alla staccata dell'ultima curva, al terz'ultimo giro, quando un ingresso sconsiderato di Jose Antonio Rueda ha messo fuori gioco sia il suo compagno di squadra Deniz Oncu, altro pretendente alla corona, sia un bravissimo Matteo Bertelle, che si stava giocando la vittoria nel gruppetto di testa. Dei tre piloti caduti solo due restano ancora matematicamente in corsa per l'iride, con Alonso e Holgado attualmente a -41 da Masia con 50 ancora da assegnare. Niente da fare per Oncu, a -51 e ormai fuori dai giochi. Per l'Italia a punti il giovane Filippo Farioli, nono, e lo stesso Bertelle, 11° dopo il contatto con Rueda.

A new star on the top step of the podium and high drama across the field! 🤯@CollinVeijer95 wins ahead of teammate @AyumuSasaki1 and #Moto3 World Championship leader @jaume_masia 🏆#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/O6W6862Ymn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 12, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/11/2023