MotoGP Malesia 2023, Alex Marquez il migliore del venerdì. Martin e Bagnaia in Q2

Un Alex Marquez molto in confidenza con la sua Ducati sin da questa mattina si prende in exremis il miglior tempo delle prequalifiche del Gran Premio della Malesia chiudendo in 1:57.823. L'alfiere del team Gresini Racing beffa il solito Jorge Martin che è il solo altro pilota a scendere sotto la barriera dei 118'' fermando i cronometri in 1:57.997. Terza e quarta posizione per le due KTM di Jack Miller e Brad Binder, che chiudono a circa 4 decimi dalla vetta, mentre in top 5 si infila anche l'Aprilia di Maverick Vinales, mentre si qualificano per la Q2 anche Luca Marini, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Johann Zarco con le loro Ducati e Fabio Quartararo con la Yamaha, settimo al termine di una sessione tiratissima. Per quanto riguarda Bagnaia va detto che nel suo giro migliore ha commesso un errorino nel T4, mentre nell'ultimo run ha trovato le bandiere gialle quando era in linea con un tempo che lo avrebbe messo verosimilmente molto vicino a quello di Martin.

TRE ITALIANI FUORI DI POCO I delusi cominciano dalla posizione 11° e 12° e sono i due italiani Franco Morbidelli, autore di un salvataggio miracoloso nel finale di sessione, ed Enea Bastianini, che continua a fare passettini in avanti ma a cui ancora manca parecchio per tornare quello che lo scorso anno vinse ben 4 gare, meritandosi un posto nel team ufficiale Ducati. Domani i due saranno in Q1 assieme anche a Fabio Di Giannantonio, 14° dietro alla KTM di Augusto Fernandez. Tra i big fuori Marc Marquez e Joan Mir, 15° e 16° i piloti ufficiali Honda che hanno provato vanamente a succhiare la scia a Martin nell'ultimo run, mentre si rende protagonista di una giornata disastrosa Aleix Espargaro, che aggiunge ben tre cadute a quella della mattinata e non riesce proprio a trovare il feeling con l'anteriore della sua Aprilia. Alvaro Bautista, wild card di lusso di giornata, chiude penultimo migliorando di oltre 2 secondi rispetto al mattino, ma restando ancora lontano 2''5 dalla vetta.

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/11/2023