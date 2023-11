MotoGP Malesia 2023, Alex Marquez domina la sprint! Martin beffa Bagnaia

Dopo la pole eccezionale del mattino, non riesce la gara capolavoro a Francesco Bagnaia, che perde altri due punticini da Jorge Martin, il quale però non vince, ma tra i due litiganti a godere è un eccezionale Alex Marquez. Il pilota del team Gresini Racing, su una pista che adora, trionfa senza incertezze, anzi, con una sola incertezza: quando prova a passare Bagnaia una prima volta e va largo all'ultima curva, ma al secondo tentativo l'iberico è perfetto, riesce a passare il numero 1 e apre la porta anche a Jorge Martin. A quel punto la gara è virtualmente finita e un Bagnaia un po' al limite non viene attaccato dal compagno Enea Bastianini, salvando il podio della sprint del Gran Premio della Malesia assieme a un punticino prezioso. In virtù di questi risultati Pecco - che sicuramente avrà imparato qualcosa dalla gara di giornata - perde 2 punti su Martin e può contare ancora su un vantaggio di 11 prima della gara lunga di domani. Dietro al poker di Ducati ci sono le due KTM di Brad Binder e Jack Miller, e poi altre tre Ducati, quelle di Marco Bezzecchi, Johann Zarco e Luca Marini. Discreto 11° posto di Franco Morbidelli, mentre ci si attendeva di più da Fabio Di Giannantonio, 13°. Caduti, e risaliti in sella, Marc Marquez e Joan Mir.

Pure elation at @GresiniRacing! 🤩@alexmarquez73 has officially entered the chat and might have something to say tomorrow as well! 🥇#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/uWHzJGlRb8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 11, 2023

PARTE BENE BAGNAIA Fa caldo in Malesia e il cielo chiazzato da nuvole desta qualche preoccupazione per il regolare svolgimento della sprint, con la pioggia che lambisce il circuito ma non la prende, almeno prima del via della gara. Dopo il giro di formazione Bagnaia e Martin si schierano nei primi due posti in griglia, entrambi equipaggiati da gomme Medium sia all'anteriore sia al posteriore. Sale la tensione, si spengono i semafori e via! Scatta benissimo dalla prima fila Bagnaia che si mette subito in testa al gruppo mentre Martin si fa infilare da Bastianini e da un Alex Marquez subito sul pezzo, bravo a rilevare la seconda piazza dopo lo ''snake''. Alle spalle delle quattro Ducati salgono le KTM di Miller e Binder, mentre scivolano in P7 e P8 Bezzecchi e Marini. Martin non può perdere tempo e passa Bastianini, beffato anche da Miller e Binder.

LOTTA SPAGNOLA Il secondo giro di dieci inizia con Bagnaia e Alex Marquez davanti e con Martin che ha perso qualche metro ma cerca subito di riprendere i due di testa. Miller e Binder non vogliono far scappare i primi tre, con Bastianini sesto davanti a Bezzecchi, Zarco e Marini. Morbidelli, molto bravo a risalire in decima piazza, mentre è sprofondato nelle retrovie Quartararo, solo 18°. Buona anche la partenza di Marc Marquez, 13° dalla 20° casella. Bagnaia prosegue in testa alla corsa con Alex Marquez che prova a passarlo ma va lungo all'ultima curva, Bagnaia si ri infila e passa anche Martin, ma Marquez non ci sta e dopo un primo tentativo, al secondo si ri-infila l'iberico. Bagnaia ringrazia e prende qualche metro agli inseguitori. Quando sta per terminare il terzo giro scivola Marc Marquez che torna però in sella anche se ultimo, Tutt'altra gara quella di suo fratello Alex che risale decimino dopo decimino su Pecco. Bastianini si riprende intanto la quinta piazza su Brad Binder, che cerca di rispondere nelle curve successive senza fortuna. Cade anche Joan Mir che, come il compagno, risale in sella.

CALO BAGNAIA All'inizio del quinto giro Bagnaia e Alex Marquez si tolgono a vicenda il giro veloe, con Martin che sembra perdere qualche centimetro, ma è sempre lì. Bastianini passa Miller e ritorna in quarta posizione, ma i primi tre si sono un po' staccati e sarà dura andarli a riprendere, con le KTM scese in 5° e 6° posizione. Bezzecchi, Zarco e Marini sono sempre lì a chiudere la zona punti. Commette un errore in staccata Bagnaia alla fine del quinto giro sotto la pressione di Alex Marquez che però resta dietro. Il più veloce in pista però è Bastianini che si riavvicina a Martin, si forma un gruppo agguerritissimo di quattro Ducati, mentre perdono un po' di terreno le KTM di Miller e Binder. Nel corso del sesto giro Bagnaia commette delle imprecisioni e viene passato sia da Marquez che da Martin e scivola in un battito di ciglia in terza posizione. Forse ha chiesto troppo alle gomme Pecco, che ora rischia anche di perdere la posizione sul compagno Bastianini.

TRIONFO MARQUEZ! Ma la gara non è finita! Alex Marquez prende qualche metro su Martin con Bagnaia che ha un evidente chiazza bianca sull'ala destra raccogliendo dello sporco dalla pista. Pecco non riesce a minacciare Martin che allunga a elastico, mentre Bastianini resta dietro a Pecco e non lo attacca, almeno in queste fasi di lieve difficoltà per il campione del mondo. Quando mancano 3 giri alla fine è di 11 punti il divario tra i primi due in classifica. Dietro a Pecco ed Enea sta risalendo però Binder, che ha passato Miller con la sua KTM e si fa pericoloso quando ci sono ancora solo 2 giri per finire la gara. Nel corso del penultimo giro non cambia la situazione e la classifica sembra cristallizzata. Bastianini sembra averne un po' di più ma non attacca Pecco, e così la gara si avvia verso la conclusione annunciata da qualche giro, dopo lo scoppiettante avvio. Vince Alex Marquez che precede Martin e Bagnaia, mentre Bastianini si accontenta del quarto posto, anzi, deve anche difenderlo con i denti su Binder, poi Miller, Bezzecchi, Zarco e Marini chiudono la zona punti.

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/11/2023