MotoGP Malesia 2023, Nelle FP1 davanti c'è il solito Martin. Bagnaia non tira ed è 15°

Dove eravamo rimasti? Ah già, a una Martin subito velocissimo appena mette le ruote in pista e a un Bagnaia più prudente, che ha bisogno di prendere dimestichezza con la moto, lavorando sul passo gara e con le gomme usate più che sul giro secco. E questo è esattamente il copione che è andato in scena anche nel corso delle FP1 del Gran Premio della Malesia, terz'ultimo appuntamento iridato 2023. Sulla pista di Sepang, infatti, Jorge Martin è stato il più veloce di tutti, fermando i cronometri sul tempo di 1:59.513, e precedendo, rispettivamente, di 49 e di 401 millesimi il compagno di marca Alex Marquez e il compagno di squadra Johann Zarco, per un tris Ducati che non ha nulla di nuovo. La novità è invece una Yamaha competitiva, visto che Franco Morbidelli e Fabio Quartararo si piazzano in 4° e 5° posizione, con un ritardo sull'ordine dei 5-6 decimi rispetto al battistrada.

IL SOLITO PECCO Nella top ten chiudono anche l'ottimo Luca Marini con la quarta Ducati, non distratto dalle voci di mercato che lo vedono affiancato alla sella lasciata libera da Marc Marquez in Honda Repsol, Aleix Espargaro, nonostante una scivolata a inizio turno che ha visto gli scarichi della sua Aprilia andare in fiamme, Marco Bezzecchi, dopo un paio di lunghi sulla ghiaia per prendere confidenza con le staccate malesi, e poi la coppia di piloti del team GasGas composta da Pol Espargaro e Augusto Fernandez, più veloci delle due KTM titolari di Jack Miller (11°) e Brad Binder (18°). Francesco Bagnaia, come detto, è solo 15° a 1''3 da Martin, dietro anche a Oliveira, Raul Fernandez e Di Giannantonio e subito davanti a Bastianini e Marc Marquez, ma per l'italiano è stata la solita mattina di lavoro alla ricerca del feeling con la sua GP23 e, soprattutto, con la coppia di gomme indiziate di poter fare la gara domenica prossima. Da segnalare anche il 19° tempo di Mir, il 20° Vinales e il 22° di Alvaro Bautista, campione superbike che sfrutta una wild card per divertirsi un po' sulla Ducati MotoGP prima delle ferie invernali, disputando tutto il weekend malese con i colori del suo team Aruba.it.

Not a smooth FP1 for @PeccoBagnaia until the very end ⚠️



He ends the session in P15 🏁#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/DeYY1YBJb8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 10, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/11/2023