Moto2 Thailandia 2023: Acosta, secondo, vede il titolo. Vince Aldeguer, Arbolino 4°

Il giovanissimo Fermin Aldeguer domina il Gran Premio della Thailandia, vince la sua seconda gara dell'anno con la Boscoscuro del team Speed Up e rinvia la festa iridata di Pedro Acosta, che per tutta la gara lo segue in seconda posizione senza riuscire a riacciuffarlo, nonostante un buon finale di gara. Sul podio sale anche l'idolo di casa Somkiat Chantra, mentre quarto è Tony Arbolino, che resta in corsa per il titolo solo per la matematica, distante ormai 63 punti dallo spagnolo quando ne mancano ancora 75 da assegnare. Tony è stato autore di una gara ondivaga, con una gran partenza, risalendo fino alla quinta piazza, ma poi scivolando rapidamente in nona nel giro di poche tornate. Da lì parte una nuova rimonta grazie a sorpassi (su Lopez, Vietti e Ramirez), cadute (Dixon) e long lap penalty (Canet, per falsa partenza). Bella nel finale la lotta per il quinto posto, vinta da Ai Ogura, davanti ad Marcos Ramirez e Albert Arenas. Giornata tribolata invece per Celestino Vietti, che dopo una buona partenza viene prima investito da Dixon, e poi cade da solo per resistere al sorpasso di Arbolino. In top ten chiudono anche Alonso Lopez, Izan Guevara e Manu Gonzalez, mentre da segnalare il 12° posto di Dennis Foggia, che dà piccoli segnali di crescita. In classifica ora Acosta ha 63 punti di vantaggio su Arbolino, e tra due settimane, in Malesia, gli basterà giungere quarto per vincere il suo secondo titolo iridato in tre stagioni di Motomondiale, il primo nella classe Moto2, prima del passaggio in MotoGP il prossimo anno con il team GasGas su KTM.

MOTO3 Nella classe d'esordio torna a vincere il rookie David Alonso, che a tre gare dalla fine rientra nella bagarre iridata, trovandosi ora in terza posizione in classifica con 25 punti di ritardo da Masia, pari merito con Holgado. Il pilota colombiano è già sicuro del titolo di rookie of the year, grazie al quarto successo dell'anno, e nelle ultime tre gare mette nel mirino, oltre al leader della classifica, anche Sasaki, secondo a 17 punti dalla vetta e protagonista di una giornata sfortunata. Dopo due giri di gruppo compatto, al terzo passaggio si verifica un problema tecnico sulla moto di Munoz che si pianta a centro curva; Sasaki lo centra e cade, mentre Holgado per evitarli finisce fuori pista e si ritrova in 27° posizione. Masia ringrazia e prova ad allungare seguito da Veijer, Alonso e Moreira, ma è una gara di gruppo e non ci riesce. Riesce, invece, a rimontare proprio Holgado che torna in top ten a 7 giri dal termine. Davanti a cinque giri dalla fine prova a staccarsi un terzetto composto da Veijer, Alonso e Furusato, a loro si aggiunge il leader del mondiale Masia. I quattro impostano al comando l'ultimo giro e si alternano in testa Veijer e Alonso. L'olandese rischia di cadere, va un po' largo e lascia il colombiano davanti con un piccolo gap. Il giovane rookie è bravissimo a non farsi riprendere mentre Masia, per provare una staccata folle all'ultimo giro si fa passare da Furusato e Veijer che terminano sul podio. Masia è quarto, davanti a Oncu e al rimontante Holgado che chiude sesto. Buona gara per i due italiani Matteo Bertelle e Riccardo Rossi, che terminano in settima e ottava posizione, con Ortola 11° e Morerira 13°.

L'ordine d'arrivo del GP della Thailandia 2023 classe Moto2

La classifica del mondiale - Classe Moto2

L'ordine d'arrivo del GP della Thailandia 2023 classe Moto3

La classifica del mondiale - Classe Moto3

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/10/2023