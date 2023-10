MotoGP Thailandia 2023, Martin domina le FP1, Bagnaia tranquillo in top ten

Nella mattinata italiana è andata in scena a Buriram la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Thailandia, quart'ultimo appuntamento del mondiale 2023. La lotta di nervi e di punti tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin comincia con un dèjà vù delle ultime uscite, ovvero con l'iberico del team Pramac Racing subito in palla e fortissimo in sella, e un Pecco con la Ducati ufficiale che utilizza per tutta la sessione la stessa gomma e non si cura di cercare una prestazione cronometrica, realizzando il suo miglior giro con una media usata da 20 giri al posteriore, fermandosi a un secondo scarso da Martin, che il suo tempo lo ha invece stabilito montando due medie nuove nelle battute finali. Spostando la lente d'ingrandimento dalla lotta all'iride a quella per la supremazia nella gara del sud est asiatico, buone cose hanno fatto vedere i piloti dell'Aprilia, sempre nei quartieri alti della classifica e alla fine 2° e 4° con i piloti ufficiali Maverick Vinales e Aleix Espargaro, staccati di 2 e 6 decimi rispettivamente dalla vetta. In mezzo a loro da registrare il guizzo di Pol Espargaro, che con la KTM griffata GasGas si è messo in terza piazza a mezzo secondo scarso dal primo.

DECIMO PECCO Molto positiva la mattinata di Franco Morbidelli, che con la Yamaha è stato il migliore degli italiani, fermandosi a 7 decimi da Martin, e mettendosi dietro Augusto Fernandez, con la seconda delle ''GasGas'', l'ormai sempre ottimo Fabio Di Giannantonio, l'Aprilia di Raul Fernandez e la Ducati di Alex Marquez. Chiude la top ten il già citato Pecco Bagnaia. Oltre il secondo, dalla undicesima posizione in poi, troviamo Takaaki Nakagami con la Honda del team di Lucio Cecchinello, la Yamaha di un nervosissimo Fabio Quartararo e le due KTM di Jack Miller e Brad Binder. Qualche difficoltà per le Ducati del team Mooney VR46 di Valentino Rossi, con Luca Marini e Marco Bezzecchi 15° e 16° a 1''2/1''3 dalla vetta, così come quella di Enea Bastianini, che li segue appaiati. Per trovare Marc Marquez con la sua Honda dobbiamo scendere fino alla 18° posizione, davanti al vincitore della scorsa gara Johann Zarco, mentre chiudono la classifica l'altra Honda di Joan Mir (assente, anche qui, Alex Rins, che si è dovuto sottoporre a un intervento per un'ernia alla gamba infortunata) e l'Aprilia di Miguel Oliveira, staccato di 1''6 da Martin.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/10/2023