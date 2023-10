MotoGP Thailandia 2023, Martin trionfa, Bagnaia è secondo dopo una gara spettacolare!

Una gara splendida regala a Jorge Martin altri cinque punticini iridati nella corsa al mondiale, recuperati su un Bagnaia, oggi sì, pienamente in versione campione del mondo! I due rivali per il titolo si giocano con Brad Binder la vittoria del Gran Premio della Thailandia per tutta la seconda metà di gara, e regalano spettacolo e sorpassi negli ultimi giri. A Bagnaia quasi riesce il sorpasso del secolo, mentre Martin salva la gomma e nel finale risponde a Binder, che era passato in testa. Sul traguardo transitano Martin-Binder-Bagnaia incollati, ma il sudafricano scivola in terza piazza per essere passato sul verde all'ultimo giro. Nel mondiale ora sono 13 i punti che restano a Bagnaia di margine su Martin, e ci sono ancora tre weekend a disposizione e 111 punti da assegnare.

GRAN BEL PRIMO GIRO! Cielo nuvoloso sopra Buriram e qualche possibilità che il meteo peggiori. Soprattutto, temperature più basse rispetto a ieri, che influiranno sulla scelta delle gomme per la gara, con l'accoppiata Medium-Hard che va per la maggiore. Dopo il giro di allineamento i piloti si schierano in griglia, si spengono i semafori e scatta la quart'ultima gara dell'anno! Dalla pole Jorge Martin parte bene e si mette bene, Aleix Espargaro, dopo mezzo giro di battaglia ha la meglio su Luca Marini con Pecco Bagnaia che parte meglio di ieri e si prende la quarta posizione dopo una bella lotta con Alex Marquez, poi passato anche da Brad Binder. 7° Vinales davanti a Marc Marquez, Quartararo e Bezzecchi. Sempre nel corso del primo giro Bagnaia viene attaccato da Binder che lo manda largo e si infila anche Alex Marquez, con PEcco che scivola nuovamente in sesta piazza. Vinales va largo e viene infilato da Marc Marquez, ed è solo il primo giro.

🚦 LIGHTS OUT 🚦



A carbon copy of yesterday! @88jorgemartin sweeps over the nose to lead! ⚔️#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/ZRFPoXaFZt — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2023

SORPASSI E CONTROSORPASSI! Inizia il secondo giro: Aleix Espargaro attacca Martin che si difende, Bagnaia anche attacca Alex Marquez con vigore e si riprende la quinta piazza. I primi sei sono incollati l'uno all'altro e da dietro sta arrivando anche Marc Marquez. Alex, invece, passa nuovamente Bagnaia, sfuttando la gomma media al posteriore, forte nei primi giri di gara. Il gruppo procede compatto anche nel sesto giro e Pecco ora ha anche la grana Marc Marquez. Brad Binder intanto sale interza posizione passando Marini e mettendosi subito in scia a Espargaro, sembra una gara della Moto3! Nel tentativo di passare Alex Marquez, Bagnaia deve desistere e si infila dopo una bella battaglia Marc Marquez. I due, però, perdono contatto dai primi cinque. Davanti Marini prova a passare Espargaro, con Alex Marquez che entra e c'è il contatto. Alex Marquez è on fire, passa Espargaro e si mette su Marini ma anche questa bagarre penalizza rispetto ai primi due, Martin e Binder, che fuggono. Bagnaia si riprende la sesta piazza con vigore su Marc Marquez, mentre Alex passa Marini e diventa terzo!

THREE POINTS ⚔️



It could just be three points between the top two! 🚨



But there's still a loooooooooong way to go! 🔄#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/VCeIsOssCj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2023

BAGNAIA RIMONTA Inizia il sesto di 26 giri, Martin e Binder sono davanti. Alex Marquez e Marini sono staccati di 6 decimi, con Aleix Espargaro ora nel mirino di Bagnaia, più veloce in pista ma con ancora Marc Marquez incollato. Alle loro spalle Quartararo, Bezzecchi e Raul Fernandez chiudono la top ten. Tra il primo e il 18°, Bastianini, ci sono appena 5 secondi dopo 7 giri di gara! All'inizio del settimo Bagnaia passa Aleix Espargaro, che viene passato presto anche da Marquez, con Bezzecchi - che nel frattempo ha vinto un duello coriaceo con Quartararo - che è subito lì! Espargaro però non ci sta, ripassa Marquez e da origine a un bel duello tutto iberico, che però li fa staccare dai primi cinque! Dietro arrivano Bezzecchi e Quartararo. Intanto Bagnaia prova a passare Marini che gli chiude la porta!

BAGNAIA PASSA MARINI! Inizia il nono giro. Martin e Binder sono sempre incollati, Alex Marquez è distante 7 decimi, poi Marini e Bagnaia sono a 1'' dalla vetta. Pecco ci riprova con l'amico Marini che tanto amico non è, e gli risbatte la porta in faccia. Bezzecchi intanto passa Marquez e fa il giro veloce. Il terzo tentativo è quello buono per Bagnaia che passa Marini e si mette a caccia di Alex Marquez, risalito intanto su Binder e Martin. I primi cinque sono sempre molto compatti, mentre Aleix Espargaro, sesto, è un secondo più dietro e si porta dietro Bezzecchi, Marquez e Quartararo. Poi Vinales chiude la top ten davanti a Raul Fernandez, Diggia, Mir, Morbidelli, Miller, Zarco e Nakagami. 18° e un pelo più staccato, Bastianini. Per un paio di giri i piloti mantengono queste posizioni e rifiatano dalla lunga bagarre iniziale, molti hanno anche bisogno di far abbassare la pressione delle gomme, sicuarmente fuori dai valori massimi dopo tanti giri così ravvicinati. Bezzecchi, invece, non vuole rifiatare, passa Espargaro e si mette a caccia del compagno Marini.

CADE ALEX MARQUEZ! Quando inizia il 13° di 26 giri, Martin, Binder, Alex Marquez, Bagnaia e Marini sono equidistanti, con Bezzecchi indiavolato da dietro che riduce a un secondo il gap dal compagno di squadra. Nel corso del giro, però, Alex Marquez si stende da solo, toccando il cordolo e lasciando a Bagnaia la terza piazza, con Pecco che ricuce subito il buchetto creatosi tra lui e Binder. Sono in tre ora davanti, con Marini lievemente più staccato e Bezzecchi sempre più vicino. A chiudere la top ten ci sono Aleix Espargaro, Marquez, Quartararo, Vinales e Raul Fernandez. Sono ancora 12 i giri alla fine, tantissimi e occorre gestire il degrado della gomma. I primi tre sono tutti su Medium all'anteriore e Hard al posteriore, dunque combatteranno per la vittoria ad armi pari. Gara molto intelligente di Martin quest'oggi, che sembra essere in pieno controllo, avendo imparato probabilmente dallo scotto dell'Australia.

There won't be a podium for @alexmarquez73! 😮



The 73 has crashed out of third! 💥#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/HCx4CWZ1rQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2023

BINDER ATTACCA! Comincia il 16° giro, Bezzecchi è tornato sul codone di Marini e sembra pronto a provarci, ma anche Bagnaia è molto vicino a Brad Binder, che in ogni caso non perde un centimetro da Martin. Tra i primi tre e la coppia di Ducati del team Mooney VR46 c'è circa un secondo. Dietro intanto danno spettacolo Quartararo e Marquez, che si giocano il settimo posto. Bez attacca una prima volta Marini, ma i due si incrociano e tutto torna com'è. Bez ci riprova e Maro gliela ri-rende. Davanti Bagnaia perde qualche metro dai primi due, forse una scelta per far rafreddare l'anteriore, o forse è Binder che sta cercando di rompere gli indugi e pressare Martin. Al terzo tentativo Bezzecchi riesce a passare Marini e si prende la quarta posizione, mentre Bagnaia scivola a 8 decimi da Binder, che è sempre più incollato a Martin. Comincia la pressione di Binder che prova ad affiancare Martin ma lo spagnolo stacca fortissimo. Bagnaia intanto risale a 5 decimi. Arriva un primo sorpasso, ma Martin incrocia e torna davanti! 7 giri al termine ed è scoppiata la bagarre! Intanto Bagnaia torna sotto ai primi due.

BINDER AL COMANDO! Staccate furibonde tra i primi due, ancora un sorpasso rintuzzato da Martin, e Bagnaia, terzo, osserva. Ormai sono incollatissimi i primi tre! Bezzecchi osserva 2 secondi più lontano. Torna Binder ad attaccare a ogni curva, le staccate sono profondissime per tutti e tre, e mancano 5 giri alla fine! Arriva in due tempi il sorpasso di Binder su Martin che prima si infila e poi chiude alla curva successiva! Martin e Bagnaia sono vicini e Martin ci riprova! Dietro di loro, intanto, rimonta Quartararo che passa Marquez e va a caccia di Marini, invertendo le posizioni con l'italiano. Binder prova ad allungare ma Martin ne ha ancora e Bagnaia osserva. 4 giri al termine! I tre procedono compatti per tutto il 23° giro e ora ne mancano 3 al termine. Bagnaia sembra attendista, Binder sembra il più in palla, Martin comunque non molla un millimetro. Marini, intanto, in crisi, viene passato da Quartararo e Marquez. Si ritira Vinales per un guaio tecnico.

MARTIN RI-PASSA E TRIONFA! Terz'ultimo giro, sempre vicinissimi i primi tre ma non ci sono attacchi. E comincia il penultimo giro! Martin a sorpresa attacca Binder, che per chiudere la porta a Bagnaia gli fa perdere qualche metro! Martin prova a scappare ma Binder è sempre lì! Bagnaia prova a passare all'esterno atutti e due ma non riesce per pochissimio all'ultima curva! Comincia l'ultimo giro!!! Martin fa un giro perfetto, Binder ci prova in ogni pertugio ma Binder chiude tutto, non riesce un'altra mossa folle a Bagnaia di passare tutti all'esterno perché stavolta Binder è più esterno e occupa quello spazio! I tre impostano l'ultima curva e finisce così, con Martin che passa sotto la bandiera a scacchi davanti a Binder e Bagnaia. Binder, però, viene declassato di una posizione per essere passato tutto sul verde e così Bagnaia perde solo 5 punti e non 9 da Martin. Ora in classifica i due sono separati da 13 punti! Weekend da 37 punti per Martin e la lotta mondiale si sposterà in Malesia tra due settimane! Bezzecchi chiude quarto, poi Aleix Espargaro, Quartararo, Marc Marquez, Marini, Diggia e Zarco completano la top ten, mentre Morbidelli, Mir, Bastianini, Nakagami e Fernandez la zona punti.

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/10/2023