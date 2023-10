MotoGP Thailandia 2023: Martin, pole stratosferica! Bagnaia sesto a 2 decimi

Riparte l'inseguimento alla vetta iridata per Jorge Martin che si prende la pole position del Gran Premio della Thailandia con un giro stratosferico, togliendo 4 decimi al vecchio record della pista e fissandolo in 1:29.287, su un livello irraggiungibile per chiunque. Il più bravo ad avvicinarlo, restando comunque distante più di un decimo, è stato Luca Marini, che ha messo insieme tutti i settori e preso una prima fila a sorpresa, davanti invece al più pronosticabile Aleix Espargaro, per una prima fila tutta italiana: Ducati-Ducati-Aprilia.

PECCO RINCORRE Non è stato in grado di trovare il giro perfetto Francesco Bagnaia, che dopo un'ottima sessione di prove libere 2, ha fatto un solo giro discreto in Q2 prendendosi la sesta posizione, una casella che non può soddisfare Pecco considerando che un decimo più avanti sarbbe stato in prima fila al fianco di Marini, e invece davanti a lui ci saranno anche gli ostacoli Marco Bezzecchi, quarto con la sua Ducati, e Brad Binder, quinto con la KTM. Alle spalle del campione del mondo, in terza fila, scatteranno i due fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc e all'Aprilia di Maverick Vinales. Quarta fila, infine, per la Yamaha di Fabio Quartararo, la Ducati di Johann Zarco e la KTM di Augusto Fernandez.

FRATELLI SPRINT Dalla Q1 erano riusciti a salire i due fratelli Marquez, con Alex su Ducati davanti a Marc su Honda per 87 millesimi. Ed è proprio il più giovane tra i due ad aver beffato all'ultimo tentativo il compagno del team Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, che resta fuori per appena 20 millesimi dalla Q2 e che domani aprirà la quinta fila in compagnia dell'Aprilia di Raul Fernandez e la KTM di Jack Miller. Sesta fila per Takaaki Nakagami (Honda), Pol Espargaro (KTM) e Franco Morbidelli (Yamaha), mentre in ultima fila ci sono Joan Mir (Honda), Miguel Oliveira (Aprilia) e un Enea Bastianini fanalino di coda di questo weekend, che ancora non riesce a trovare il feeling con la pista di Buriram.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/10/2023