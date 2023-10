MotoGP Thailandia 2023: le classifiche e i risultati del weekend

I RISULTATI DEL WEEKEND Quattro weekend ''to go'', la MotoGP approda in Thailandia su una pista sin qui amata sia da Jorge Martin che da Pecco Bagnaia, i due piloti della Ducati che si stanno giocando il titolo mondiale 2023. Sulla pista di Buriram sono però tanti i piloti che possono fare bene. Di seguito trovate tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica, e occhio alla novità del 2023, la ''sprint race'' del sabato pomeriggio.

I risultati del weekend del GP della Thailandia 2023

Domenica 29 ottobre, ore 9.00*

Sabato 28 ottobre, ore 10.00*

*Anticipata al sabato per via del possibile meteo avverso domenicale

Sabato 28 e domenica 29 ottobre

Sabato 28 ottobre, ore 6.15

Sabato 28 ottobre, ore 5.50

Risultati delle Prove Libere 2 del GP della Thailandia 2023

Sabato 28 ottobre, ore 5.10

Risultati delle Prequalifiche* del GP della Thailandia 2023

Venerdì 27 ottobre, ore 10.00

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Jorge Martin Ducati 1:29.826 - 2 Maverick Viñales Aprilia 1:29.924 +0.098 3 Aleix Espargaro Aprilia 1:29.986 +0.160 4 Johann Zarco Ducati 1:30.006 +0.180 5 Luca Marini Ducati 1:30.025 +0.199 6 Marco Bezzecchi Ducati 1:30.034 +0.208 7 Francesco Bagnaia Ducati 1:30.069 +0.243 8 Fabio Quartararo Yamaha 1:30.074 +0.248 9 Brad Binder KTM 1:30.121 +0.295 10 Augusto Fernandez KTM 1:30.130 +0.304 11 Marc Marquez Honda 1:30.195 +0.369 12 Franco Morbidelli Yamaha 1:30.217 +0.391 13 Jack Miller KTM 1:30.224 +0.398 14 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:30.262 +0.436 15 Pol Espargaro KTM 1:30.268 +0.442 16 Joan Mir Honda 1:30.295 +0.469 17 Raul Fernandez Aprilia 1:30.343 +0.517 18 Alex Marquez Ducati 1:30.367 +0.541 19 Enea Bastianini Ducati 1:30.916 +1.089 20 Takaaki Nakagami Honda 1:30.990 +1.164 21 Miguel Oliveira Aprilia 1:31.104 +1.278

*I migliori dieci di questa sessione avanzano alla Q2 di sabato mattina.

Venerdì 27 ottobre, ore 5.45

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Jorge Martin Ducati 1:30.520 - 2 Maverick Viñales Aprilia 1:30.758 +0.238 3 Pol Espargaro KTM 1:31.012 +0.492 4 Aleix Espargaro Aprilia 1:31.171 +0.651 5 Franco Morbidelli Yamaha 1:31.270 +0.750 6 Augusto Fernandez KTM 1:31.343 +0.823 7 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:31.482 +0.962 8 Raul Fernandez Aprilia 1:31.482 +0.962 9 Alex Marquez Ducati 1:31.486 +0.966 10 Francesco Bagnaia Ducati 1:31.507 +0.987 11 Takaaki Nakagami Honda 1:31.599 +1.079 12 Fabio Quartararo Yamaha 1:31.650 +1.130 13 Jack Miller KTM 1:31.682 +1.162 14 Brad Binder KTM 1:31.755 +1.235 15 Luca Marini Ducati 1:31.789 +1.269 16 Marco Bezzecchi Ducati 1:31.824 +1.304 17 Enea Bastianini Ducati 1:31.853 +1.333 18 Marc Marquez Honda 1:31.857 +1.337 19 Johann Zarco Ducati 1:31.913 +1.393 20 Joan Mir Honda 1:31.997 +1.477 21 Miguel Oliveira Aprilia 1:32.121 +1.601

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/10/2023