MotoGP Thailandia 2023: Martin prima vola, poi cade! Bagnaia in Q2

Jorge Martin protagonista delle prequalifiche del Gran Premio della Thailandia. Sulla pista di Buriram il pilota spagnolo prima firma il miglior tempo assoluto in 1:29.826, dopodiché cade in curva 1 all'inizio del suo secondo tentativo veloce dell'ultimo run, facendo uscire una bandiera gialla che ha rovinato i piani un po' a tutta la griglia. Fortunatamente per lui Francesco Bagnaia era già riuscito a mettersi a posto con il setup, timbrando un crono di circa 2 decimi superiore a quello di Martin, prendendosi un settimo posto buono per andare in Q2 senza patemi d'animo. Nelle ''practice'' si confermano molto competitive anche le due Aprilia ufficiali di Maverick Vinales e Aleix Espargaro, che si prendono 2° e 3° posizione alle spalle della Ducati del team Pramac. Dal quarto al settimo posto ci sono le Ducati di Johann Zarco, Luca Marini, Marco Bezzecchi e del già citato Bagnaia, che mancava l'accesso diretto alla sezione decisiva della qualifica da un paio di gare. Avanzano alla Q2 anche Fabio Quartararo con la Yamaha e le KTM di Brad Binder e Augusto Fernandez.

GRUPPO COMPATTO Ed è stata una sessione di qualifica molto complicata per via della compattezza del gruppo. I primi 10 sono raccolti in appena 3 decimi, mentre tra 1° e 18° c'è poco più di mezzo secondo. Ciò significa he domani la Q1 sarà molto incerta e competitiva. Vi parteciperanno in primis Marc Marquez, che ha battezzato la scia di ''Diggia'' ma entrambi sono rimasti fregati dalla bandiera gialla di Martin. L'iberico è 11° con la sua Honda, davanti a un buon Franco Morbidelli con la Yamaha e a Jack Miller con la KTM. 14° Fabio Di Giannantonio, stavolta sfortunato, che mette in fila con la sua Ducati anche Pol Espargaro (KTM), Joan Mir (Honda), Raul Fernandez (Aprilia) e Alex Marquez (Ducati). Fuori dal gruppone, staccati di oltre un secondo, ci sono invece gli ultimi tre piloti: Enea Bastianini (Ducati), Takaaki Nakagami (Honda) e Miguel Oliveira (Aprilia).

Q2 check: IN ✅ @PeccoBagnaia makes it in directly for the first time since Motegi! ⏪#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/ikCsTD4SdR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 27, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/10/2023