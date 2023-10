MotoGP Thailandia 2023, Martin fa pokerissimo di Sprint. Bagnaia solo settimo

Ricomincia la rimonta di Jorge Martin, che dopo aver perso 9 punti in Australia, se li riprende tutti quanti nella gara sprint del Gran Premio della Thailandia, quando sscatta in partenza e se ne va, limitandosi a gestire nel finale. Dietro di sé lottano per la seconda posizione Marini e Binder per tutta la gara, con il centauro della KTM che si fa preferire, poi per la quarta arriva a sorpresa Marc Marquez a soffiarla alla fine ad Aleix Espargaro, Honda su Aprilia. Per la sesta posizione invece, Bezzecchi la difende con i denti fino alla fine su un Pecco Bagnaia scivolato in partenza fino alla 10° piazza e poi sul ritmo dei primi ma incapace di recuperare se non fino alla 7° posizione. A punti finiscono anche Alex Marquez e Zarco che raccolgono punticini. Con questo risultato Martin si riporta a -18 da Bagnaia, alla vigilia della gara lunga di domattina, vinecndo la sua quinta sprint consecutiva, la settima dall'inizio della stagione.

PECCO LENTO! Il cielo è sereno sopra Buriram, la scelta di gomme che va per la maggiore tra i piloti è quella di una doppia Medium, dopo il giro di ricognizione ci si allinea davanti ai semafori che diventano rossi, poi si spengono e via per questa sprint! Scatta benissimo Martin dalla prima fila mentre per nulla bene Bagnaia che viene infilato da entrambi i fratelli Marquez al via, con Marc che ne passa tre e si mette in quinta posizione. Pecco è invece ottavo. Alle spalle di Martin ci sono Marini, Espargaro, Binder, Marquez, Bezzecchi, Alex Marquez e Bagnaia, che viene infilato anche da Zarco e scivola ai margini della zona punti. Anche Espargaro fa la sua mossa, passa Marini che però lo ri sorpassa. Bagnaia è in difficoltà, passato anche da Quartararo che però se la riprende.

🚦 LIGHTS OUT IN THAILAND 🚦@88jorgemartin sweeps around the outside to lead but @PeccoBagnaia has dropped to 8th! 🔄#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/uwsjjYxlAp — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 28, 2023

MARTIN IN FUGA! Binder e Marquez sono i due piloti più in palla, passano Espargaro e si mettono a seguire Marini, mentre Martin è già in fuga. Bagnaia, invece, più che seguire il primo gruppo deve guardarsi dagli attacchi di Quartararo. Alla fine del secondo giro cade intanto Nakagami, che non era messo male, sulla soglia della decima posizione. Davanti Martin ha 8 decimi su Marini e Binder, poi Aleix Espargaro, Marc Marquez, Bezzecchi, Alex MArquez e Zarco. Bagnaia è nono e fa fatica a tornare sul gruppone davanti, ma piano piano comincia a rosicchiare qualche decimo su Zarco. Binder ci prova su Marini ma è ostica oggi superare il Maro. I due si spingono a vicenda ma il vantaggio di Martin resta identico. Zarco intanto super Alex Marquez e si mette in settima piazza. Bezzecchi anche supera Marquez e si prende la quinta posizione.

''RIMONTINA'' BAGNAIA Bagnaia comincia a ingranare un po', riprende Zarco e Alex Marquez e approfitta del loro duello per passarli entrambi in una volta sola all'inizio del quinto giro! Ora Pecco deve recuperare 1''5 su Marquez per cogliere la sesta posizione. Martin, intanto, porta a 1''3 il vantaggio su Marini, braccatissimo da Binder. Espargaro, Bezzecchi e Marc Marquez procedono insieme e nel giro successivo Bagnaia recupera appena un decimo su chi lo precede. Al sesto giro Binder prova un altro attacco su Marini, che però gli rende subito il sorpasso, il duello tra i due favorisce il rientro di Espargaro, con Bezzecchi e Marc Marquez che un p' si staccano. Cade intanto Augusto Fernandez che si ritira per una scivolata in curva 11. Dietro a Bagnaia, settimo, ci sono Alex Marquez, Zarco e Miller, con Quartararo che invece è scivolato più indietro. Binder attacca Marini all'inizio dell'ottavo giro e stavolta riesce nel suo intento, Marini ci riprova ma non riesce e la seconda posizione è in mano al pilota KTM.

LOTTA PER IL SECONDO! Quando mancano meno di 6 giri al termine Bagnaia ha iniziato a rimontare su Bezzecchi e Marquez, vedendoli a 1''2, embra essere il quinto posto il massimo risultato possibile per Pecco, che ci prova e comincia il 9° giro con un secondo di ritardo dalla Honda di Marquez. Martin, intanto, ha 1''7 di margine su Binder e Marini ed Espargaro che si giocano il podio. Bezzecchi e Marquez sono più staccati e devono fare i conti con Bagnaia che ci prova, ma è gravato da un track limits warning, così come Espargaro, Bezzecchi, Alex Marquez, Zarco e Quartararo. Quando inizia il 10° passaggio Martin ha ormai quasi 2 secondi sul terzetto che insegue, mentre Bagnaia prosegue nella rimonta, e il suo ritardo su Marquez è di 7-8 decimi. Torna ai box e si ritira Fabio Di Giannantonio proprio poco prima che Marquez fa la sua mossa e supera Bezecchi mettendosi in quinta posizione. Bagnaia ne approfitta e si porta a mezzo secondo dal Bez.

⚠️ @PeccoBagnaia was the fastest rider on track that time around!



But he's got work to do to gain even one position back! 💨#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/GwfPnNTQ2V — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 28, 2023

TRIONFO MARTIN! Tre giri alla fine, Martin perde qualche decimo su Binder, ma è sempre tranquillo in testa, intanto vanno a formarsi due terzetti, con Bagnaia che è ormai arrivato sui due che lo precedono. Binder e Marini hanno un piccolo margine su Espargaro e sembra che per loro il podio sia fatto. Comincia il penultimo giro e Marquez ha staccato un po' Bezzecchi, per cui Bagnaia ha solo l'occasione per diventare sesto, e non sarà facile neanche questo. Comincia l'ultimo giro e i piloti procedono tutti in fila indiana. Espargaro commette un errore e Marquez riesce a infilarsi prendendosi la quarta posizione. Il pilota dell'Aprilia però gliela rende. Dietro Bagnaia è vicino a Bezzecchi ma manca troppo poco. Martin vince davanti a Binder, Marini, Marquez - che ripassa Espargaro sulla linea del traguardo - poi Bezzecchi, Bagnaia, Alex Marquez e Zarco. Da segnalare la gara pessima di Vinales, scivolato in partenza e poi penalizzato nel finale da un long lap penalty, e la discreta prestazione di Bastianini, da ultimoa 13°.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/10/2023