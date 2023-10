Come frena una MotoGP a Buriram? I segreti del GP della Thailandia 2023 con Brembo

INDONESIA, DICIASSETTESIMA TAPPA Dopo la bellissima gara di Mandalika e la dimezzata tappa australiana di Phillip Island, se possibile, ancor più avvincente , torna l'appuntamento con la MotoGP per il terzo weekend consecutivo, stavolta in Thailandia, a Buriram, dove si rinnoverà la sfida iridata tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. I due piloti della Ducati sono tra i migliori interpreti del tracciato thailandese, ma siamo sicuri che studieranno a fondo anche loro i dati forniti dalla Brembo, l'azienda italiana leader nel settore e che rifornisce tutti e 11 i team della MotoGP, per migliorare le proprie prestazioni e capire come affrontare al meglio ogni curva della pista di Buriram. Di seguito troverete la carta d'identità del circuito thailandese, i dati di tutte le frenate principali e un focus video sulla frenata più severa della pista. Buona lettura!

I SEGRETI DELLA PISTA DI BURIRAM

Continua il tour de force della MotoGP con il terzo round in altrettante settimane. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti e 22 i piloti della classe regina, il Chang International Circuit rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà 6 tanto da richiedere l’impiego dei dischi da 355 mm di diametro. La pista è stata disegnata dall’architetto tedesco Hermann Tilke e si trova a 410 km a nord dalla capitale Bangkok, nella località di Buriram, il cui nome nella lingua locale significa “città della felicità”. Il layout della pista vede l’alternanza di rettilinei particolarmente lunghi al termine dei quali bisogna frenare molto forte con curve da seconda e terza marcia in cui è fondamentale prendere il ritmo.

Categoria di frenata : Very Hard (6 su 6)

: Very Hard (6 su 6) Tempo speso in frenata : 29%

: 29% Lunghezza circuito 4.554 metri

4.554 metri Numero di giri : 26

: 26 Numero di frenate : 7

: 7 Le tre curve più impegnative: curva 3 curva 1 e curva 12

La scuola motociclistica thailandese è piuttosto recente e vede in Somkiat Chantra il suo esponente di punta. Il ventiquattrenne ha debuttato nel Mondiale in occasione della prima edizione del GP Thailandia della Moto3, nel 2018, mettendosi subito in luce con un brillante 7° posto. Dall’anno dopo è diventato pilota titolare dell’Honda Team Asia in Moto2, categoria in cui da inizio 2022 può essere annoverato tra i più forti. A inizio ottobre, a Motegi, Chantra, che usa pinze e pompe freno Brembo sulla sua Moto2, è stato autore del week-end perfetto: è stato infatti davanti a tutti in ciascun turno di prove Libere, poi ha conquistato la pole, quindi ha vinto la gara, facendo segnare pure il giro veloce e restando in testa dall’inizio alla fine.

Francesco Bagnaia (Ducati) nei test MotoGP 2023

Le MotoGP fanno ricorso ai freni in 7 delle 12 curve del tracciato per un totale di 26 secondi al giro, equivalenti al 29 per cento dell’intero GP. Quattro delle 7 frenate sono racchiuse nelle prime 5 curve della pista, complici i rettilinei lunghi che le precedono. Nella seconda metà della pista invece l’unica degna di nota è la curva 12 con una frenata di 213 metri necessaria per perdere poco meno di 200 km/h. Sommando tutte le forze esercitate da un pilota MotoGP sulla leva Brembo del freno dalla partenza alla bandiera a scacchi il valore supera gli 8,2 quintali, il più alto del trittico di gare consecutive. Per fortuna però i piloti non sono chiamati a sforzi per più di 2 curve consecutive, anche se l’umidità potrebbe influenzare le loro prestazioni.

Delle 7 frenate del Chang International Circuit 3 sono considerate altamente impegnative per i freni, altrettante sono di media difficoltà e una sola è light. La più dura in assoluto per l’impianto frenante è la terza curva, preceduta da un rettilineo di quasi un chilometro: le MotoGP frenano da 327 km/h a 77 km/h in 6 secondi durante i quali percorrono 293 metri. I piloti esercitano un carico sulla leva di 5,2 kg e subiscono una decelerazione di 1,8 g.

E nei videogiochi?

Per affrontare in maniera accurata la Curva 3 del Chang International Circuit nel videogioco MotoGP bisogna sapere che la Curva 2 è soltanto una leggera inclinazione verso sinistra del rettilineo che collega la Curva 1 con la Curva 3. Pertanto, è consigliato stare sul lato sinistro per evitare di finire sull’erba. Si inizia a frenare quando si raggiunge la fine della seconda di 4 tribune in sequenza poste sulla sinistra. Quindi la scalata in seconda marcia, ricordando di non dare gas troppo presto essendo un tornante.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/10/2023