Come frena una MotoGP a Greater Noida? I segreti del GP d'India 2023 con Brembo

INDIA, TREDICESIMA TAPPA La MotoGP approda per la prima volta nella sua storia in India, dove Jorge Martin, Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi rinnoveranno la loro corsa all'iride. Mai come in questa occasione, approcciandosi a una pista nuova per le moto come quella di Greater Noida, è fondamentale scrutare a fondo i dati della Brembo, l'azienda italiana leader nel settore e che rifornisce tutti e 11 i team della MotoGP, per capire come affrontare al meglio ogni curva della pista del Buddh International Circuit. Di seguito troverete la carta d'identità del Circuito di Greater Noida, i dati di tutte le frenate principali e un focus video sulla frenata più severa della pista indiana. Buona lettura!

I SEGRETI DELLA PISTA DI GREATER NOIDA

La MotoGP farà il suo debutto in India questo fine settimana, e il grande stato asiatico sarà il 31esimo Paese ad ospitare almeno un GP. Il Buddh International Circuit diventerà il 75° circuito utilizzato per almeno una gara nella classe premium. Nessun pilota della MotoGP ha mai corso qui e la pista è un terreno sconosciuto a tutti Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i 24 piloti della classe regina, il tracciato indiano è uno dei circuiti più impegnativi per i freni. Su una scala da 1 a 6 stimiamo un indice di difficoltà pari a 6, pari ad uno dei tracciati più impegnativi del motomondiale, come il circuito di Motegi dove si correrà la Moto GP la prima domenica di ottobre.

Categoria di frenata : Hard (6 su 6)

: Hard (6 su 6) Tempo speso in frenata : ??

: ?? Lunghezza circuito 4.960 metri

4.960 metri Numero di giri : 24

: 24 Numero di frenate : 9

: 9 Le tre curve più impegnative: curva 5 curva 1 e curva 6

L’India sembrava già pronta per ospitare la MotoGP dieci anni fa. Nel gennaio 2012, Jorge Lorenzo ha completato un giro su una Yamaha R15, un modello prodotto esclusivamente per l'India e il Sud-Est asiatico. Proprio per le moto con motorizzazione di questa cilindrata, che rappresentano la quota maggiore del mercato, nel 2009 Brembo ha lanciato il marchio Bybre, acronimo di By Brembo, specializzato nella produzione di impianti frenanti per moto di media cilindrata, quelle sotto i 600 cc. .

Francesco Bagnaia (Ducati) nei test MotoGP 2023

In 9 delle 14 curve del Buddh International Circuit i piloti della MotoGP utilizzano i freni per un totale di 41 secondi al giro, il dato più alto dell'intera stagione insieme a Sepang. Tuttavia, il tracciato malese è mezzo chilometro più lungo di quello indiano e quindi la percentuale di utilizzo dei freni è inferiore in Malesia rispetto a quella indiana. Un'altra caratteristica del Buddh International Circuit è la mancanza di spazi di frenata inferiori a 120 metri (394 piedi) a causa della mancanza di decelerazione sotto i 70 km/h (43 mph). Un'altra caratteristica importante sono i 6 punti di frenata in cui i piloti sperimentano almeno 1,4G. Dalla partenza alla bandiera a scacchi i piloti esercitano un carico di quasi 1,21 tonnellate sulle leve freno Brembo.

Delle 9 frenate del circuito, 6 sono classificate come molto impegnative per i freni, 2 di media difficoltà e la restante light. La curva 5 mette a dura prova l'impianto frenante dopo un rettilineo lungo 1.006 metri: le MotoGP vi entrano a 335 km/h e frenano per i 6,5 secondi necessari per ridurre la velocità a 71. km/ora (44,1 mph). In questo lasso di tempo, i ciclisti esercitano una pressione di 5,8 kg (12,8 lb) sulla leva del freno mentre le bici percorrono una distanza di 318 metri (347,7 iarde) e la pressione del liquido dei freni aumenta fino a 12,5 bar.

MotoGP poster lunghezza frenata Petronas by Brembo

E nei videogiochi?

La prima volta sulla pista indiana è un problema anche per i videogiocatori che non hanno riferimenti e dovranno fare diversi giri per memorizzarla. L'arrivo alla curva 5 sembra durare all'infinito per via del rettilineo infinito che lo precede. Fortunatamente c'è il ponte pubblicitario che può essere utilizzato come punto di riferimento. Subito dopo, sulla destra, l'asfalto si allarga ed è lì che occorre usare i freni. Passa alla seconda marcia avvicinandoti il più possibile al cordolo interno.

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/09/2023