MotoGP India 2023, Martin vince la sprint, Bagnaia secondo ma è Bezzecchi a far paura!

Continua la lotta iridata tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, e nella sprint del Gran Premio d'India l'iberico trionfa e rosicchia altri tre punticini a un comunque ottimo Pecco. Son 33 ora i punti di divario in classifica prima della gara lunga di domani, e di altre 7 gare iridate, sarà lunghissima e appassionante. E non è possibile togliere dalla contesa neanche un Marco Bezzecchi come quello visto oggi a Greater Noida, visto che l'alfiere del team VR46, tamponato dal compagno Marini alla prima curva, ha dovuto recuperare dall'ultima posizione, arrivando quinto a suon di giri veloci! Dev'essere contento il Bez, così come lo sarà Marc Marquez, al secondo podio sprint stagionale dopo una gran bella gara, resistendo tutto il tempo alla pressione della KTM di Brad Binder, quarto. In zona punti anche un ottimo Fabio Quartararo, sesto, poi Jack Miller, Maverick Vinales e Raul Feranandez. Buona parte dell'esito della gara si è deciso alla prima curva, con 5 piloti coinvolti in due incidenti, e tre nella ghiaia (Marini, Pol Espargaro e Bradl), mentre gli altri due, Bezzecchi e Augusto Fernandez, hanno ripreso la via del GP.

VIA IN RITARDO Sono 21 i piloti schierati sulla griglia di partenza, con una pista ancora umida dal temporale che ha condizionato il pomeriggio indiano: manca soltanto Alex Marquez, vittima di un brutto infortunio nella mattinata e con tre costole rotte dichiarato ''unfit'' per il prosieguo del weekend. Tutti gli altri hanno potuto saggiare la pista in condizioni da bagnato grazie a un turno extra di 20 minuti deciso dalla commissione gara. Alle 13.30 italiane, con un'ora e mezza di ritardo rispetto al programma originale, i piloti vanno a schierarsi davanti al semaforo per la partenza della sprint race su una griglia chiazzata di bagnato ma con le caselle ben asciugate dal proprio personale: luci rosse accese, poi spente... via! Scatta benissimo dalla seconda casella Martin che si mette in testa davanti a Bagnaia. Alla prima curva vanno dritte entrambe le moto del team VR46 con Marini che tampona Bezzecchi e ha la peggio e cade, così come vanno nella ghiaia la GasGasg di Pol Espargaro e la Honda di Stefan Bradl. Ne approfittano le due Honda di Mir e Marquez, 3° e 4° con Binder che rimonta subito fino alla quinta piazza.

MARTIN IN FUGA Il primo giro si chiude con Martin subito in fuga davanti a Bagnaia e Marquez, che passa il compagno Mir, poi Binder, Quartararo, Miller, Vinales, Zarco e Raul Fernandez. Bezzecchi è 17° e staccatissimo. L'iberico mostra un passo subito impossibile per chiunque, e Bagnaia resta secondo, alla guida di un gruppetto a tinte calde con le moto arancioni di Marquez, Mir e Binder, mentre Quartararo prende un po' di distacco. Bezzecchi in un solo giro torna in 15° posizione e cerca una rimonta almeno verso la zona punti, che nella sprint premia i primi 9. In un paio di giri il vantaggio di Martin su Bagnaia sale oltre il secondo e mezzo, mentre il Bez deve recuperare circa 7''5-8'' dalla vetta, impossibile, ma non è impossibile la zona punti appena menzionata, tanto che all'inizio del quarto passaggio il ducatisat è già 12°. All'inizio del quarto giro cade Mir e costringe anche ad andare largo Morbidelli, una gara rovinata per due piloti in un solo istante. Bezzecchi ne approfitta ed è decimo.

BEZ RIMONTA Al quinto giro il vantaggio di Martin su Bagnaia sembra essersi stabilizzato poco al di sotto dei 2'' mentre il più veloce in pista è sempre Bezzecchi, che la zona punti ce l'ha ormai a portata di mano e firma il giro veloce. Sul podio virtuale c'è ancora Marquez, davanti a Binder, Quartararo, Miller, Zarco, Vinalez e Raul Fernandez. Il nono posto il Bez lo coglie all'inizio del sesto giro, con sei ancora da disputare, mentre l'ottava arriva poco dopo ai danni di Maverick Vinales, sembra andare il doppio l'italiano. Un'altra posizione gliela regala Johann Zarco che scivola e riesce a tornare in sella, ma in penultima posizione. Dopo qualche giro in cui Bagnaia sembrava quasi poter rosicchiare qualche decimo a Martin, lo spagnolo torna a spingere e porta a 2'' per la prima volta il suo gap, con Marquez che dietro si stacca e deve preoccuparsi di un Binder minaccioso. Quartararo e Miller, invece, fra un po' avranno un problema che porta il nome di Bezzecchi.

MARQUEZ CONCRETO Iniziano gli ultimi 5 giri, Martin sta dominando con Bagnaia staccato sempre di 2'' e Marquez più in là di un altro secondo e mezzo. Lo spagnolo della Honda vuole difendere un podio che avrebbe del sensazionale, ma Binder non è d'accordo, e anche Quartararo non è lontano. Bezzecchi, invece, vede il codone della KTM di Miller e una sesta piazza fattibile, poi forse potrà rimontare anche Quartararo, ma è difficile che vada oltre. Passato Miller, bezzecchi mette nel mirino il francese quando mancano però appena 3 giri al termine. Se non avesse avuto l'ennesima sfortuna al via il Bez si sarebbe giocato sicuramente la vittoria con Martin. Cade, nel fratetempo, Aleix Espargaro, che non era però in zona punti.

MARTINATOR VINCE! Nel terz'ultimo giro resta ancorato sui 2''5 il vantaggio di Martin su Bagnaia, con Marquez che addirittura perde qualche decimo su Marquez e Binder, in lotta per il podio. Bezzecchi, intanto, vede Quartararo e una quinta posizione lontana appena 6 decimi, a un giro e mezzo dal termine. Comincia l'ultimo giro e il vantaggio di Martin su Bagnaia è sceso a 2''3, ma anche quello di Pecco su Marquez è di meno di un secondo. I più vicini però sono Quartararo e Bezzecchi, con il ducatista che è incollato alla Yamaha e lo svernicia in rettilineo. Bravo Bez. Davanti Martin amministra e transita per primo sul traguardo vincendo la quarta sprint dell'anno e rosicchiando altri 3 punticini a Bagnaia! Marquez alla fine resiste e si prende il secondo podio stagionale, anche se entrambi arrivati di sabato! Binder e Bezzecchi (col record della pista all'ultimo giro) sono in top 5, mentre i punti vanno anche a Quartararo, Miller, Vinales e Raul Fernandez, con Di Giannantonio buon decimo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/09/2023