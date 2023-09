Moto2 India 2023, Acosta trionfa ancora ma Arbolino è splendido secondo

Una gara convincente per Arbolino, che non può nulla contro Acosta ma limita i danni ed è secondo. In moto 3 vince Masia, in tre in un punto in classifica!

Pedro Acosta è sempre più lanciato verso la conquista del suo secondo titolo mondiale, dopo quello conquistato due anni fa da rookie in Moto3! Al Gran Premio d'India il pilota spagnolo trionfa andando in fuga e mettendo altri 5 punti tra sé e Tony Arbolino, che esce da un periodo opaco conquistando un podio brillante e netto. Terzo posto per Joe Roberts, dopo un duello bellissimo con Sergio Garcia. Nei dieci chiudono anche Gonzalez, Van de Goorbergh, Binder, Baltus, Ramirez e Salac con Denis Foggia 11°, al miglior risultato in Moto2. La gara era partita una prima volta con Alcoba che ne ha stesi quattro oltre a sé stesso. Tutti sono riusciti a ripartire tranne Celestino Vietti, che non ha potuto riportare la sua moto ai box. Recrimina anche Arbolino, che era scattato benissimo balzando dalla settima alla prima posizione. Tutto da rifare e la gara viene ridotta di un terzo. Al secondo via Acosta parte benissimo e precede Garcia e ancora l'ottimo Arboolino mentre cadono Lowes, Canet e Ogura. Jake Dixon, scattato male, scivola in sesta piazza ed è costretto a risalire, ma non può farlo perché Alonso Lopez lo stende e rovina la gara di entrambi. Acosta va in fuga, Arbolino viene rallentato da Garcia ma si mette comunque a capo del gruppo inseguitore staccando sia lo spagnolo sia Roberts, mostando un ritmo poco più alto di quello di Acosta che aumenta i rimpianti di esserselo fatto sfuggire nelle prime curve. Alla fine saranno 3,5 i secondi di differenza tra i due. Nel mondiale lo spagnolo comanda la classifica con 39 lunghezze di vantaggio su Arbolino e 90 su Dixon, ormai fuori dai giochi.

MOTO3 Spettacolo nella categoria d'esordio, con una gara ricca di colpi di scena e una classifica iridata che parla di tre piloti in un solo punto e sei potenzialmente in lizza per il titolo, quando mancano ancora ben 7 gare al termine. Andando con ordine, la vittoria è andata a Jaume Masia, scattato benissimo dalla pole position e subito in fuga, seguito dal solo Ayumu Sasaki. Si incarica di ricucire sui due fuggitivi il nostro Matteo Bertelle, che però si stende, e allora sono il rookie Colin Veijer (compagno di Sasaki) e Kaito Toba (del team Sic58) a riprendere Sasaki, quando si arrende al ritmo mostruoso di Masia. Negli ultimi tre giri si scatena una bagarre fantastica per la seconda posizione e all'ultimo giro si toccano i due compagni di team con Veijer che ha la peggio e Toba che ne approfitta. Il gruppone è regolato da Daniel Holgado, davanti ad David Alonso, David Munoz, Riccardo Rossi, Ivan Ortola, Stefano Nepa e Jose Antonio Rueda, con due italiani dunque in top ten e da segnalare l'ottimo 11° posto di Filippo Farioli, al miglior risultato nella categoria. In virtù di questi risultati ne emerge una classifica con due leader: Holgado e Masia, seguiti a un solo punticino da Sasaki. Non sono fuori dai giochi neanche Alonso (-23), Oncu (-27) e Ortola (-40).

L'ordine d'arrivo del GP d'India classe Moto2

In arrivo

La classifica del mondiale - Classe Moto2

In arrivo

L'ordine d'arrivo del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2023 classe Moto3

La classifica del mondiale - Classe Moto3

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/09/2023