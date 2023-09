Moto2 San Marino 2023, Vietti ci prova ma Acosta è imbattibile! 4° Arbolino

Pedro Acosta si aggiundica il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e vola nella classifica iridata, sempre più solo al comando. Il pilota spagnolo, dopo un'ottima partenza, prende la testa della corsa con il poleman Celestino Vietti bravo a seguirlo e, persino, a rimontare nella fase centrale di gara. A 7 giri dal termine l'iberico compie un errore, sembra aprirsi un varco per l'italiano che però ha gi chiesto troppo alle sue gomme e inizia a sgondolare commettendo errori in serie, prima di optare per la scelta più saggia: accontentarsi del secondo posto. Sul podio sale anche Alonso Lopez, mai in gara per qualcosa di più del terzo posto da quando, all'ottavo in giro, si è steso Aron Canet. Quarto, con una gara in rimonta, Tony Arbolino, un passo in avanti rispetto alle ultime uscite negative, ma altri 9 punti si aggiungono a quelli di margine che Acosta già aveva in classifica e ora il pilota di Garbagnate scivola a -34 punti dalla vetta. A punti finisce anche l'ottimo Mattia Pasini, 10° da wild card, alle spalle di Ogura, Chantra, Gonzalez, Roberts e Salac ma davanti a gente come Garcia e Dixon. Per quanto riguarda gli altri italiani, 17° Alberto Surra mentre è caduto nelle prime fasi Dennis Foggia.

Things are getting tough at the front! 🫢@37_pedroacosta went wide but Celestino Vietti had yet another moment! 🔥#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/rH5sY6LQKP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 10, 2023

MOTO3 Nella classe d'esordio arriva il terzo indizio che fa la prova: David Alonso è un bel campioncino in erba. Ha vinto ancora lui, il giovane rookie colombiano, che negli ultimi quattro weekend ha trionfato tre volte! Oggi la vittoria è arrivata con un ultimo giro clamoroso del giovane del team Aspar, bravo ad approfittare della bagarre tra Masia e Oncu, che vengono entrambi beffati alla curva del Tramonto e che gli terminano dietro in quest'ordine. Quarta posizione per Munoz, che era andato in fuga con gli altri tre, staccandosi nel finale, mentre quinto è arrivato Colin Veijer, che ha chiuso in solitaria staccando il secondo gruppetto. Domenica da dimenticare per il leader del campionato Holgado, solo 16° e oramai raggiunto in classifica da Sasaki (oggi 7° e 2° in classifica a -4), Masia (a -12 punti) e Oncu (a -17). Entra nella bagarre per il titolo anche Alonso, che ora paga appena 21 punti a Holgado, con Ortola (oggi 8°), ultimo a nutrire aspirazioni di titolo, sesto a 29 punti. E gli italiani? Oggi il migliore è stato Romano Fenati, 10° in rimonta, mentre l'unico altro a punti è stato Stefano Nepa, 13°. Un bel campanello d'allarme per il vivaio del Belpaese che latita proprio nella gara di casa.

L'ordine d'arrivo del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2023 classe Moto2

La classifica del mondiale - Classe Moto2

How close do you want it? 🤏



21 points cover the top 5 as David Alonso establishes himself as a title contender ⚔️#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/Yu8IJd6rHR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 10, 2023

L'ordine d'arrivo del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2023 classe Moto3

In arrivo

La classifica del mondiale - Classe Moto3

In arrivo

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/09/2023