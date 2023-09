MotoGP San Marino 2023, Bezzecchi missile da record! Marini e Bagnaia in Q2

Marco Bezzecchi si prende il miglior tempo nelle ''practice'' del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Nella sessione decisiva per avanzare al segmento principale delle qualifiche, il Bez va oltre il dolore alla mano e timbra un 1:30.846 che è anche il nuovo record della pista di Misano Adriatico. Il pilota della Ducati del team Mooney VR46 non è però il primo uomo sulla faccia della terra a scendere sotto i 91'' al Misano World Circuit, bensì il secondo perché pochi secondi prima ce l'aveva fatta Maverick Vinales con una super Aprilia e con il tempo di 1.30''972, che gli vale comunque il secondo tempo assoluto. Terzo la sorpresissima Dani Pedrosa, che si mette dietro entrambi i piloti ufficiali della KTM e si prende il terzo tempo a 255 millesimi da Bezzecchi. In top 5 finiscono anche Jorge Martin e Luca Marini, i due ducatisti che hanno raccolto la migliore prestazione in extremis, vista la cancellazione dei tempi precedenti a causa di una caduta nel finale di Aleix Espargaro.

LA ZAMPATA DI PECCO E ci sono voluti addirittura tre tentativi consecutivi a Francesco Bagnaia per qualificarsi, ma nonostante l'infortunio e la sfortuna, Pecco è riuscito a chiudere in 1'31''220, sufficiente a ottenere il settimo tempo dietro a un gasatissimo Marc Marquez. Il pilota iberico, a sandwich tra voci di mercato opposte (una che lo vorrebbe in Ducati al team Gresini Racing, e l'altra che lo vuole in Honda con Gigi Dall'Igna che lascerebbe Borgo Panigale per Tokyo...), ha saputo ben sfruttare la scia di Pedrosa nel finale per raccogliere il sesto crono. Gli ultimi tre qualificati alla Q2 sono suo fratello Alex su Ducati, il sudafricano Brad Binder su KTM e un finalmente competitivo Raul Fernandez su Aprilia. Restano invece fuori per pochi decimi i due fratelli Espargaro, e le due Yamaha di Quartararo e Morbidelli. Le delusioni di giornata hanno i volti di Jack Miller, scivolato con la sua KTM e solamente 17°, e Johann Zarco, 18° con la Ducati. In difficoltà anche Fabio Di Giannantonio 19° e Miguel Oliveira, 22°.

