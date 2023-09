Dopo Bezzecchi, anche Luca Marini rinnova con il team VR46!

Dopo Marco Bezzecchi, un'altra casella (attesa) prende il suo posto sulla griglia della MotoGP 2024. Luca Marini è stato ufficialmente confermato dal team Mooney VR46 Racing anche per la prossima stagione, a pochi giorni di distanza dal compagno. Il team giallonero andrà dunque avanti per la sua strada e con due piloti che hanno dimostrato di lavorare bene insieme e che sono apparsi in crescita in questa stagione rispetto alla precedente. Per il fratello di Valentino, che ha dimostrato ampiamente di meritare la riconferma anche oltre le dinamiche famigliari, si tratterà del settimo anno con la squadra, per la quale corre dal 2018. Dopo tre stagioni in Moto2, infatti, concluse in crescendo con il 7°, il 6° e il 2° posto in classifica, e condite da 15 podi e 6 successi, è arrivata la MotoGP, anche qui in crescendo considerando il 19° posto del 2021, il 12° dello scorso anno e l'attuale 7°. A Marini manca però ancora lo squillo, già sfiorato quest'anno ad Austin con un ottimo secondo posto.

LE PAROLE ''Rimanere nel Mooney VR46 Racing Team anche nel 2024 è per me una questione di fiducia verso un gruppo di lavoro molto affiatato, con cui mi trovo molto bene e che crede in me da tanti anni'', ha dichiarato Marini. ''Come squadra faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi nel corso della prossima stagione. Non sono solo Vale, Uccio e Pablo che ringrazio, ma soprattutto la squadra tecnica che mi supporta e Ducati. Essere tra i protagonisti nel 2024 e lottare per il campionato come pilota e come team è un'ambizione realistica''. Lo stesso amico e team principal Alessio Salucci ha aggiunto: ''Sono molto contento di poter confermare che Luca rimarrà con noi anche nel 2024. Questo è un riconoscimento di fiducia davvero significativo, sia per noi che per i partner che supportano il progetto. Confermare, con l’appoggio di Ducati, una squadra in crescita, è un importante pregio. Luca è un gran lavoratore, sempre preciso, focalizzato sui dettagli. Ciò è un vero plus, nella MotoGP™ di oggi. Veloce, costante e molto concreto, penso che finora abbia raccolto meno di quanto si meritasse e spero possa togliersi tante soddisfazioni''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/09/2023