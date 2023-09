MotoGP San Marino 2023, nelle FP1 comanda Pirro, il tester Ducati. Bagnaia c'è

Con la prima sessione di prove libere è iniziato il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sulla pista che oggi porta il nome di Marco Simoncelli a Misano Adriatico. Sul tracciato di casa di un po' tutti i ragazzi italiani, specialmente di quelli dell'Academy, c'era una domanda che tutti si ponevano: come sta Francesco Bagnaia dopo l'incidente di Barcellona. E la risposta data da Pecco in pista è stata incoraggiante, visto che giro dopo giro ha tolto decimi su decimi al suo riferimento cronometrico, mostrando sempre più confidenza con la moto, nonostante evidenti problemi nelle curve a destra, quelle che maggiormente impegnano la gamba infortunata. Ad ogni modo, il miglior tempo è andato a sorpresa al tester Ducati Michele Pirro, che nel finale ha abbattuto la barriera dei 92'' chiudendo un giro in 1:31.909, a otto decimi e rotti dal record della pista che appartiene proprio a Bagnaia e risale allo scorso anno (1.31.065).

TUTTI VICINI VICINI La cosa sorprendente è che 21 piloti su 24 sono raccolti in meno di 8 decimi, con Luca Marini, Jorge Martin e un sofferente Marco Bezzecchi, dolorante al braccio infortunato nella caduta al via di Barcellona con distacchi contenuti tra 1 e 2 decimi rispetto al leader. Ottime anche le prove di Raul Fernandez con l'Aprilia e con la wild card di lusso, Dani Pedrosa, con la KTM, 5° e 6° a 2 decimi, mentre chiudono la top ten Vinales, Zarco, Espargaro e Alex Marquez, tutti entro i 5 decimi da Pirro. Ancor più vicini i piloti che seguono, visto che da Binder, 11°, a Bagnaia, 20°, ci sono due decimi esatti! In mezzo a loro Morbidelli, Pol Espargaro, Miller, Quartararo, Bradl (migliore delle Honda, con il prototipo 2024), Di Giannantonio, Oliveira e Nakagami. Marc Marquez è subito alle spalle di Bagnaia in 21° posizione, mentre gli unici tre staccati sono Augusto Fernandez, Joan Mir e la wild card Takumi Takahashi, staccato di ben 6 secondi, sostituto di Alex Rins nel team Honda LCR

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/09/2023