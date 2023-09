MotoGP San Marino 2023, Martin pole incredibile! Ma Bezzecchi e Bagnaia sono in prima fila

L'urgano Jorge Martin si abbatte sulla giornata di sole di Misano Adriatico. È dello spagnolo la pole position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini grazie a un giro sontuoso, soprattutto nel T3 e nel T4, dove ha tirato fuori dai cilindri della sua Ducati il tempo inimmaginabile di 1:30.390! Ci hanno messo il cuore i due ''infortunati'' azzurri, Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, che gli partiranno al fianco in prima fila sebbene staccati di 3 e 4 decimi. Soprattutto nel caso di Bagnaia, il problema è l'ultimo settore, fino al quale era stato anche sotto (nel T2) al tempo di Martin, dove accumula il grosso del suo ritardo. Comunque una prestazione sontuosa da parte dei due piloti italiani.

*insert exploding head emoji* @88jorgemartin beats his OWN lap record by miles and he's now 0.633s ahead of @26_DaniPedrosa in 2nd 🔥🔥🔥#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/lIQcaHrbRR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 9, 2023

PEDROSA INFINITO In seconda fila scatteranno Maverick Vinales, che ha cambiato moto tra primo e secondo run per prendersi una quarta posizione preziosa, davanti al sempre sorprendente Dani Pedrosa, che con la KTM con il nuovo telaio è abile a prendersi la quinta posizione. Il terzo spagnolo in seconda fila è Aleix Espargaro, proveniente dalla Q1 e abile a metterci una pezza nonostante il numero di gomme limitate e, soprattutto, la caduta di ieri nelle prequalifiche, che gli è costata non pochi dolori cervicali. Terza fila per Brad Binder con la KTM, Luca Marini con la Ducati e un buon Marc Marquez con la Honda, che sembra pagare meno rispetto alla vetta in questo weekend. Quarta fila, infine, per Miguel Oliveira (Aprilia), Alex Marquez (Ducati) e Raul Fernandez (Aprilia).

APRILIA VOLA! Dalla Q1 erano saliti in Q2 i due piloti dell'Aprilia, Oliveira, particolarmente in palla per tutta la sessione, ed Espargaro, che ha invece fatto un po' pi di fatica riuscendo comunque a staccare un tempo utile per le prime quattro file. In quinta fila scatteranno invece Fabio Quartararo (Yamaha), escluso per appena 38 millesimi e i due ottimi tester di Ducati e Honda, Michele Pirro e Stefan Bradl. Sesta fila per due grandi delusi: Johann Zarco su Ducati e Jack Miller su KTM, con in mezzo a loro la KTM-GasGas di Augusto Fernandez. In settima fila uno degli idoli di casa, Franco Morbidelli, un po' al di sotto delle attese, a cui faranno compagnia Takaaki Nakagami e Fabio Di Giannantonio, mentre in ultima fila scatteranno gli spagnoli Joan Mir (Honda) e Pol Espargaro (KTM-GasGas), mentre non prenderà il via della gara Takumi Takahashi, troppo distante dai tempi degli altri concorrenti.

Yellow flags following a second crash from @polespargaro didn't thwart @AleixEspargaro's effort for too long! 💪



He goes top with one last flying lap left! 👍#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/iVS52hZHsr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 9, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/09/2023