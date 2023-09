MotoGP San Marino 2023: le classifiche e i risultati del weekend

I RISULTATI DEL WEEKEND La lunga stagione europea della MotoGP si conclude - eccezion fatta per il gran finale di Valencia - con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. L'appuntamento ormai classico con la tappa romagnola di Misano Adriatico vedrà tra i partecipanti anche Francesco Bagnaia, recuperato dopo il drammatico incidente di Barcellona. Il ducatista cercherà di riprendere il cammino vincente e di non far avvicinare in classifica i vari Martin, Bezzecchi, Binder ed Espargaro. Di seguito trovate tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica, e occhio alla novità del 2023, la ''sprint race'' del sabato pomeriggio.

I risultati del weekend del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2023

Domenica 10 settembre, ore 14.00

Risultati della gara Sprint del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2023

Sabato 9 settembre, ore 15.00

Sabato 9 settembre e domenica 10 settembre

Sabato 9 settembre, ore 11.15

VEDI ANCHE

Sabato 9 settembre, ore 10.50

Risultati delle Prove Libere 2 del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2023

Sabato 9 settembre, ore 10.10

Risultati delle Prequalifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2023

Venerdì 8 settembre, ore 15.00

*I migliori dieci di questa sessione avanzano alla Q2 di sabato mattina.

Venerdì 8 settembre, ore 10.45

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Michele Pirro Ducati 1:31.909 - 2 Luca Marini Ducati 1:32.024 +0.115 3 Jorge Martin Ducati 1:32.066 +0.157 4 Marco Bezzecchi Ducati 1:32.090 +0.181 5 Raul Fernandez Aprilia 1:32.227 +0.318 6 Dani Pedrosa KTM 1:32.250 +0.341 7 Maverick Viñales Aprilia 1:32.275 +0.366 8 Johann Zarco Ducati 1:32.301 +0.392 9 Aleix Espargaro Aprilia 1:32.327 +0.418 10 Alex Marquez Ducati 1:32.349 +0.440 11 Brad Binder KTM 1:32.390 +0.481 12 Franco Morbidelli Yamaha 1:32.395 +0.486 13 Pol Espargaro GasGas 1:32.404 +0.495 14 Jack Miller KTM 1:32.509 +0.600 15 Fabio Quartararo Yamaha 1:32.510 +0.601 16 Stefan Bradl Honda 1:32.538 +0.629 17 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:32.554 +0.645 18 Miguel Oliveira Aprilia 1:32.559 +0.650 19 Takaaki Nakagami Honda 1:32.571 +0.662 20 Francesco Bagnaia Ducati 1:32.599 +0.690 21 Marc Marquez Honda 1:32.674 +0.765 22 Augusto Fernandez GasGas 1:33.201 +1.292 23 Joan Mir Honda 1:33.228 +1.319 24 Takumi Takahashi Honda 1:37.894 +5.985

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/09/2023